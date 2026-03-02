霸菱指機械人如早年電動車 發展空間大 下半年看好消費股

早前國產機械人在央視春晚大放異彩，霸菱中港股票投資總監方偉昌接受本報專訪時亦指出，現時的機械人板塊有如幾年前的電動車，具有很大的市場發展空間。整體科技股方面，他認為經過一輪股價調整之後，估值已不算昂貴，而隨着中國經濟下半年進一步發展，他亦看好消費股表現。

內地製機械人具優勢

方偉昌認為，以機械人來說，內地在製造技術及供應鏈掌控方面具備優勢，加上大量工廠有自動化需求，形成「有供給、也有應用場景」的良好條件，相信機械人將來有如無人機一樣，成為中國廠商天下。不過，他對人型機械人則有保留，認為仿人型的設計並無必要，日後也未必是主流。一些體積較小，只作特定用途的機械人，可能更易受落。

另一方面，從本月初開始，大型科技股走勢偏弱，方偉昌表示，隨着股價調整，以2026年的預測盈利推算，市盈率已不算昂貴。對於即將公布的去年第四季業績來說，他對業績數字本身不抱太大期望，反而關注科技公司管理層在業績會上，怎樣解說AI業務的情況，包括公司如何擁抱AI機遇、怎樣以AI提升效率和盈利能力。

對於AI發展，他看好與AI配套的工業股，因為AI使用大量能源，建設AI硬件設施也需使用大量原材料，相關股份料可受惠。他形容AI市場可分為兩端，一端是大量投入資金建設AI能力、短期盈利受壓的投資方；另一端是為這些投資提供設備、能源，從而直接分享AI資本開支紅利的受惠方，而後者現時較受資金歡迎。

內地經濟正逐步復甦

至於整體中國經濟，他認為大致上已走出一兩年前的最谷底階段，現時正逐步復甦，只是復甦並不平均。他解釋，部分行業如伺服器和數據中心、原材料、部分醫療企業業務表現理想，但整體企業的盈利動力依然偏弱，需要政策配合，才可見到較明顯改善。他預期，今年下半年內地經濟情況相對樂觀，短期內則仍平穩。內地一再強調擴大內需，如果有進一步政策配合，部分估值具吸引力的消費股將會受惠。至於內房股方面，他持審慎樂觀態度，但尚未出手買貨，現階段還要觀望是否有進一步的支持政策，作為推動樓市的催化劑。