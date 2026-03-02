Sumsub推AI代理驗證 防止深度偽造影像偽冒用戶
更新時間：09:48 2026-03-02 HKT
發佈時間：09:48 2026-03-02 HKT
發佈時間：09:48 2026-03-02 HKT
代理網購興起，業界亦正應對相關安全風險。全球驗證服務金融科技公司Sumsub亞太區副總裁Penny Chai指出，不少電商平台將AI代理的自動化操作預設為高風險活動並加以封鎖，該企藉此制訂「AI代理驗證解決方案」，當中核心理念是確認有人類在場及其授權，防止以深度偽造影像偽冒真正用戶。
亞太區高達八成欺詐個案 涉及網上帳戶控制權
Penny Chai引述內部數據指出，亞太地區高達84%欺詐個案涉及網上帳戶控制權，騙徒更注重竊取身份作長期布局，而非即時獲利，並透過AI技術成功繞過傳統驗證程序，進行未經授權交易。
她續指，近期越來越多用戶在網購時，以AI代理協助處理搜尋、格價以至下單和付款，但因為電商平台已視有關行為屬高風險，令合法的自動化行為受阻，消費者難以享受便利，企業亦無法順利轉化業務成果。
AI代理與已驗證人類身份綁定
她稱，期望推動具約束力的人類問責制度，於是該企推出AI代理驗證解決方案，要求AI代理與已驗證的人類身分綁定，當交易進行KYC（認識你的客戶）時，亦會實施「KYA（認識你的代理）」，評估AI代理的行為風險級別，並僅在需要時加入額外審查，例如透過要求用戶自拍以進行活體偵測等，確認獲得人類授權。
Sumsub全球技術解決方案售前策略主管Nikolai Suhharnikov補充，其活體偵測可分辨有否使用深度偽造影像（Deepfake），亦能辨別異常行為，例如是否由第三者替用戶拍照，「可能代表受他人指示或被強逼設立帳戶，有機會涉及洗錢等金融犯罪。」
