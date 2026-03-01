Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Nvidia與全球電訊企業組聯盟 推動6G網絡AI應用

商業創科
更新時間：19:04 2026-03-01 HKT
發佈時間：19:04 2026-03-01 HKT

Nvidia在世界行動通訊大會上公布，與諾基亞（Nokia）、思科（Cisco）、T-Mobile、軟銀集團等大部分以電訊業為主的企業組成聯盟，推動基於電腦及軟件的6G網絡發展，以成為AI應用的基礎架構。

黃仁勳：將全球網路轉為AI基建

Nvidia行政總裁黃仁勳表示，AI正在重新定義運算，並推動人類史上最大規模基礎設施建設，而電訊將是下一個重點領域，因此該集團正與全球產業領袖合作，「將全球電訊網路轉型為無處不在的AI基礎設施。」

料大量電訊獨角獸冒起

Nvidia電訊業務資深副總裁Ronnie Vasishta就指，過去10年電訊業太少生力軍加入，但未來將會出現多個估值短期超過10億美元的獨角獸。

該集團指出，目前的5G技術旨在透過語音及數據連接用戶，藉此向用戶提供檢索資訊，但無法支援AI廣泛應用，而未來裝置連接網絡將更為複雜。

Nvidia屬於AI-RAN（人工智能無線接入網路）創立成員，目前該聯盟擁有130多個成員公司，該集團指，於美、歐、英、日、韓等多地正推動多個6G架構及網絡項目。

