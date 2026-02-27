電動車「一換一」取消 比亞迪《預算案》當日獲逾800部訂單 加強服務助市民趕死線
更新時間：14:34 2026-02-27 HKT
發佈時間：14:34 2026-02-27 HKT
發佈時間：14:34 2026-02-27 HKT
《財政預算案》公佈，電動私家車「一換一」首次登記稅寬減計劃將於3月31日後正式結束。比亞迪（1211）披露，在預算案公佈當日（25日）錄得單日接獲逾800部電動車訂單。比亞迪表示，因應市場需求及政策最後限期，為香港市場預留充足現貨，並由即日起至3月31日設「綠色出行購車特別專線」，以極速售前服務協助市民趕及優惠期限。
預算案日前公佈，電動私家車「一換一」計劃下月底屆滿後不再延續，意味於3月31日或之前向運輸署遞交文件完成車輛登記手續的合資格車主，仍可享現有稅務優惠。比亞迪指，為確保每位準車主能「趕上尾班車」，透過「綠色出行購車特別專線」，其銷售團隊將提供一對一專人諮詢、極速現貨配對及特快合約跟進。
該公司強調，在此高峰期，從落訂前的諮詢環節起，致力提供高效服務，確保顧客能流暢地鎖定心水座駕，並趕及在死線前完成所有登記程序。
相關文章：預算案2026｜電動車「一換一」取消 政府不欲太多私家車？陳美寶：增長可控
最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
2026-02-26 13:25 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT