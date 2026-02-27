電動車「一換一」取消 比亞迪《預算案》當日獲逾800部訂單 加強服務助市民趕死線

《財政預算案》公佈，電動私家車「一換一」首次登記稅寬減計劃將於3月31日後正式結束。比亞迪（1211）披露，在預算案公佈當日（25日）錄得單日接獲逾800部電動車訂單。比亞迪表示，因應市場需求及政策最後限期，為香港市場預留充足現貨，並由即日起至3月31日設「綠色出行購車特別專線」，以極速售前服務協助市民趕及優惠期限。

預算案日前公佈，電動私家車「一換一」計劃下月底屆滿後不再延續，意味於3月31日或之前向運輸署遞交文件完成車輛登記手續的合資格車主，仍可享現有稅務優惠。比亞迪指，為確保每位準車主能「趕上尾班車」，透過「綠色出行購車特別專線」，其銷售團隊將提供一對一專人諮詢、極速現貨配對及特快合約跟進。

該公司強調，在此高峰期，從落訂前的諮詢環節起，致力提供高效服務，確保顧客能流暢地鎖定心水座駕，並趕及在死線前完成所有登記程序。

