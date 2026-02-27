Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Netflix放棄競購華納兄弟 盤後急升逾一成 派拉蒙有望以1110億美元吞併 

商業創科
更新時間：09:37 2026-02-27 HKT
發佈時間：09:37 2026-02-27 HKT

串流平台龍頭Netflix宣布放棄競購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery），此舉意味派拉蒙（Paramount Skydance）有望以1,110億美元收購華納兄弟。受消息刺激，Netflix股價在盤後交易急升逾13%，反映投資者樂見公司放棄此筆交易。

Netflix嫌貴離場 專注自家內容投資

Netflix在聲明中表示，公司一直保持紀律，雖然相信其收購方案能通過監管審查並為股東創造價值，但在考慮到派拉蒙最新提出的價格水平下，認為交易已不再具備財務吸引力。Netflix強調，未來將繼續投資自身業務，今年計劃斥資約200億美元於電影、劇集及其它娛樂內容的製作。

此前，Netflix曾於去年12月與華納兄弟達成價值827億美元的收購協議，擬收購華納兄弟的影業及串流媒體業務，但隨著派拉蒙不斷發出競購要約，最終華納兄弟董事會確認，派拉蒙最新每股31美元的出價為更優方案。

華納兄弟股東Ancora表示，華納兄弟與派拉蒙的交易，對股東與產業是雙贏局面。

