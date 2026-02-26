Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境處優化人才逗留申請 准期限屆滿前3個月提交 獲港漂讚「新年最好禮物」

商業創科
更新時間：11:07 2026-02-26 HKT
發佈時間：11:07 2026-02-26 HKT

香港入境處日前公佈最新展望，自2026年3月1日起，多項輸入人才相關計劃的獲准來港人士及其受養人，可提前在逗留期限屆滿前三個月內提交延長逗留期限申請，該政策一出即獲眾多港漂點贊，被稱為「新年以來港漂收到的最好禮物」。

過去續簽效率慢惹不便 

入境處之前規定，續簽申請需在逗留期限屆滿前28天方可提交，僅高才計劃申請者可提前3個月申請。在小紅書等社交平台，更有不少港漂抱怨續簽下簽速度緩慢，遠超官方標注的28天處理期，部分申請者等候逾5周仍無音訊，影響工作與個人行程。

新政策帶來的時間寬裕，讓眾多港漂感到欣喜。有港漂表示，提前續簽將避免續簽逾期被迫停工的風險，申請起來也更從容；部分計劃續簽後離職的人士也直言不再被動，能提前「解放」，感歎這是一個對於港漂而言的重大利好。

港漂希望降低續簽費用

不過，仍有不少港漂表示，更關心簽證費用問題，希望能降低續簽費用。事實上，去年《財政預算案》調整了簽證收費標準，主申請人及其受養人在指定入境計劃下，每宗入境、改變逗留條件或延長逗留期限申請，需繳交600元申請費；簽證費則按逗留期限分級，180日或以下為600元，181日或以上為1300元，較此前230元的劃一收費大幅上調。

有港漂估算，應屆畢業生留港若按「2+3+3」逗留原則，簽證費用將達5,700元，若為一年一簽合約，支出將更高。

