財政預算案2026︱未來五年每年發行最多2200億債券 下半年推出債券電子交易平台

《財政預算案2026》今日（25日）發表，財政司司長陳茂波表示，香港證監會和金管局去年公布的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，兩個機構正積極落實路線圖，包括促進一級市場發行、提升二級市場流動性及擴展離岸人民幣業務，而債券電子交易平台亦將在下半年推出，進一步鞏固香港作為全球固定收益及貨幣中心的地位。

發行代幣化債券總額達100億元

另外，他指出，政府去年第四季第三度發行代幣化債券，總額達100億元，規模為當時全球之冠，並引入代幣化央行貨幣交收選項，為未來融入其他形式的數碼貨幣奠定基礎。政府將繼續定期發行代幣化債券，金管局亦會通過「數碼債券資助計劃」鼓勵更多數碼債券在港發行。

研究建立一站式多元資產交易後證券基礎設施

他又指，金管局旗下的迅清結算和香港交易所 （388） 已開展研究，建立一站式多元資產交易後證券基礎設施，涵蓋內地與香港的股票及債券，以促進跨產品及跨地域的抵押品互通，有助提升市場流動性及參與者的風險管理。

為便利投資者通過CMU持有證券，進行全球資產配置。他稱，迅清結算正積極聯通多個地區的中央證券託管平台，阿拉伯聯合酋長國中央銀行已成為CMU會員，CMU亦將啟動與瑞士SIX的聯網，並首次推出股票交易後服務，讓投資者能更高效地管理多元化資產組合。

陳茂波又表示， 去年《施政報告》宣布，政府未來兩至三年額外預留300元加大工程開支，持續帶動經濟發展。政府在二零二六／二七年度基本工程開支預算約1280億元。在中期財政預測期間，基本工程開支將會維持在相若水平。

未來五年每年發行最多2200億債券

政府自2019年起發行綠色債券，並在2024年起推出基礎建設債券。發債所得資金既能投資於基建項目，亦能促進本地債券市場多元發展。因應政府會加快推進北都建設和其他與經濟民生相關的工務工程，政府計劃把兩個債券計劃的合共借款上限，由去年公布的7000億元提升至9000億元。

未來五年，將每年發行約1600億元至2200億元的債券，其中約一半用於為近年發出的短期債務再融資。他表示，日後將發行更多較長期的債券，讓現金流年期與工程項目的資金需要更匹配。

債務佔GDP比重升至近兩成

政府上調發債計劃規模，從去年定立的7000億元，調整至未來5年將發行9000億元債券，債務佔GDP比重將由14.4%升至19.9%。政府消息人士指出，目前未為本港負債比率封頂，本港的債務情況相比多個國家負債比率超過100%而言，仍然屬非常穩健的水平。

政府消息人士指出，現時政府每年基建開支撥款約1500億元，9000億元發債規模足以支持目前的基建開支預算。

消息人士又指，由於9000億元發債規模當中，約一半用於支付近年短期債務再融資，因此傾向日後發行更多較長年期的債券，而早前亦已成功發行30年期債券，未來會視乎市場需求進行。

團結香港基金憂增加未來再融資風險

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉表示，理解政府為推進北部都會區等大型基建項目，確實需要適度增加借款上限。然而，就現時的債務結構而言，他指目前逾半數債務均屬三年期以下的短期債券 ，這或會增加未來的再融資風險。 為確保公共財政穩健，並讓現金流年期與工程項目的實際資金需求更精準匹配 ，建議政府在規劃發債時，可考慮將長、中、短期債券的發行比例設定為「3：4：3」。此舉不僅有助妥善管理長期利息成本與再融資風險，更能與經合組織（OECD）先進經濟體政府平均約八年的借款年期看齊，使本港的債務結構更趨成熟穩健。