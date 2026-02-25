財政預算案2026︱適時注資港投公司 政府消息：目前土地基金規模約2500億

財政司司長陳茂波今日（25日）公佈《財政預算案2026》時提到，成立港投公司既為財政儲備爭取中長期投資回報，亦可牽引更多前沿科企及耐心資本匯聚香港，促進「政、產、學、研、投」跨界別深度合作，加速構建香港創新科技生態圈和重點策略產業鏈的發展，提升競爭力和促進經濟多元發展。此外，預算案指政府透過土地基金向港投公司注資的620億元起始資金，已大致作出分配，將適時注資。政府消息人士指，目前土地基金規模約2500億元，在港投公司以外，未有其他大規模投資，但注資的金額及時間尚未決定。

引導資金投向本港商業物業

對於預算案因應本港寫字樓空置率高，港投公司將引導區域或國際資金投向本港商業物業，政府消息人士表示，港投公司的工作向來是吸引企業落戶香港，推動這些被投公司使用本港寫字樓屬順理成章做法。

投資逾190項目 20企擬今年上市

另一方面，陳茂波提到，港投公司全面營運至今，累計投資超過190個項目，主要包括硬科技、生命科技、新能源及綠色科技等範疇，其中10間企業已在港上市，另有超過20間正籌備今年上市。港投公司每1元的投資成功帶動超過8元的長期資本跟投，高效匯聚國際市場的耐心資本力量，合力推動前沿科技加速發展和應用創新。

團結香港基金建議港投設母基金

團結香港基金副研究總監郭凱傑表示，樂見政府考慮對港投公司注資。並建議港投公司可設立母基金，從而更有效地發揮資本引導作用，以吸引更多私營資本投資本地初創企業。他建議，母基金應以有限合夥人身份出資，由私營創投公司負責日常管理和投資；並合理設定具吸引力的利潤讓渡機制，如考慮容許私營創投基金在一定年限（如5年）內，以原本價格加利息的方式回購母基金在子基金中的股份。