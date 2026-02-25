Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Now TV及ViuTV奪FIFA世界盃2026獨家播映權

商業創科
更新時間：10:49 2026-02-25 HKT
發佈時間：10:49 2026-02-25 HKT

香港電訊（6823）及電訊盈科（008）宣佈，Now TV及ViuTV宣布奪得FIFA世界盃2026的獨家播映權，其中Now TV將透過收費平台直播全部104場賽事，並提供4K解像度直播選擇，為Now TV自2018年以來連續三屆成為世界盃香港區獨家轉播機構，ViuTV則會免費播放精選賽事，包括揭幕戰及決賽。

今屆將上演104場賽事

公司指出，FIFA世界盃2026將於6月12日（香港時間）在墨西哥城阿茲特克體育場揭幕，由主辦國墨西哥迎戰南非，總決賽則會於7月20日上演。今屆賽事將採用全新賽制，共有48支球隊，分為12個小組角逐，並新增32強淘汰賽階段，合共上演破紀錄的104場賽事，較以往的64場大幅增加，成為史上規模最大的世界盃。 

公司又指，即日起至4月24日，指定Now TV、csl、1O1O、網上行、HKT 家居電話及Club Sim客戶可以380元訂購「FIFA世界盃2026賽事通行證」，收看全部104場賽事。

