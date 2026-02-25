Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Citrini末日報告引發股市急跌 稱早知不免費提供 白宮經濟學家批「科幻小說」

商業創科
更新時間：10:29 2026-02-25 HKT
發佈時間：10:29 2026-02-25 HKT

研究機構Citrini Research一份7,000字的「末日報告」引發美股爆發AI恐慌交易後，白宮一位高級經濟學家將該份AI風險報告形容為「科幻小說」，並認為文中有關AI高生產力會摧毀就業的說法違背了基本經濟學原理。另一方面，年僅33歲的Citrini Research創始人James van Geelen表示，發表報告後手機響個不停，許多潛在客戶都想要其公司研究或提供反饋，但「如果我想到股市會因此而波動，我就不會免費提供了」。

被指違背經濟學基本原則

據彭博報道，Citrini Research周末發布的報告設想了一個2028年的世界，屆時機器智能的快速發展將極大提高生產力，同時使大量人類勞動變得過時，從而引發失業增加、消費支出下滑，並拖累標普500指數等股市指數大跌。

不過，白宮經濟顧問委員會代理主席Pierre Yared在華盛頓出席全國商業經濟學協會活動後受訪時，批評有關報告只是「一部有趣的科幻小說」。他指出，「如果你仔細讀，多想想、認真想想，就會發現它違背了經濟學的一些基本原則」。

他又補充，人工智慧要麼是一項突破性的創新，可以提高產量、增加收入和支出；要麼它也可能是一項最終未能兌現承諾的創新。

特朗普政府積極擁抱AI

此外，Yared在全國商業經濟協會演講時則表示，「整體而言，本屆政府對人工智能的立場是積極擁抱它」，並確保美國能夠在國際上「佔據主導地位」。同時，他希望能確保這項技術的發展方式盡可能減少干擾，並指「不想在具體想法上搶在特朗普前面」，但認為特朗普也意識到了這一點，而且也進行了很多討論。

Yared認為，任何創新都會伴隨一些波動和一些混亂，「這是人之常情」，但他更關注「研究結果」，而不是「科幻小說裡那些世界末日般的場景」。

相關文章：AI末日報告引發華爾街恐慌 憂企業大規模裁減白領 「人類智能溢價正瓦解」

