長江生命科技成立科學顧問委員會 高永文任主席

商業創科
更新時間：13:53 2026-02-24 HKT
發佈時間：13:53 2026-02-24 HKT

長江生命科技（775）宣布成立科學顧問委員會，將提供科學、臨床及規管指引，以支持長科的科研項目全速前進，包括多項正準備展開臨床研究的治療性癌症疫苗。委員會乃策略性組織，由來自學術界、臨床研究及業界的獨立專家所組成，前食物及衞生局局長高永文擔任主席。

應對日趨繁複藥研環境

長科表示，科學顧問委員會將提供專業資源，以助該公司應對日趨繁複的環球藥物研發環境、緩減風險，以及加快獲得監管批核和接觸病患者的途徑。該公司又指，高永文作為香港備受尊敬的公共衞生領袖，將指引委員會的方向，匯聚專業見解並轉化為有利公司的策略建議。

委員會5名成員包括香港大學臨床教授及癌症醫學中心總監許漪雯、李樹芬醫學基金腫瘤學教授及香港中文大學腫瘤學系系主任莫樹錦、新加坡科技研究局屬下實驗藥物研發中心首席執行官Damian O’Connell、美國維吉尼亞大學外科腫瘤學家Craig Slingluff，以及澳洲Walter and Eliza Hall Institute醫學研究院院長Ken Smith。

加速創新療法研究進程

長科副主席余英才指出，欣見科學顧問委員會成立，此舉乃長科的重要里程碑，標誌著公司進入科學發展的新階段。他稱，科學顧問委員會成員將為公司帶來世界級的專業知識，其指導將有助加速創新療法研究進程，並可望革新對病患者的護理。

高永文稱，長科致力推動科研發展，旗下研發項目別具潛力，可切合現時尚未被滿足的醫療需求。他稱，期望與委員會各成員合作，提供獨立專業意見，促進科研在嚴謹的過程中穩步發展，並支持負責任的創新。
 

