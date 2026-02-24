巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」

巴拿馬總統José Raul Mulino下令臨時接管長和（001）旗下子公司營運的兩座港口，早前該國憲法法院則裁定長和經營運河兩端港口的合同違憲。長和對此重申，有關裁決、巴拿馬總統頒佈之行政法令、撤銷巴拿馬港口公司之特許經營權，以及強行接管兩個貨櫃碼頭，屬不合法；同時，行動亦對巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭營運、衞生與安全構成嚴重風險。長和又指，巴拿馬政府此前並無就有關行動知會巴拿馬港口公司，亦無與巴拿馬港口公司協商，巴拿馬政府須就其所採取之強行沒收行動而引致之一切損害及損失承擔責任。受消息影響，長和股價暫跌約2%，報63元。

稱巴拿馬政府強行進入貨櫃碼頭

長和表示，於巴拿馬時間2月23日，巴拿馬政府強行進入由長和附屬公司巴拿馬港口公司所營運之巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭，並且接管兩個貨櫃碼頭之行政及營運控制權，同時禁止巴拿馬港口公司之代表進入該兩個貨櫃碼頭。

集團指出，此等強行接管兩個貨櫃碼頭之行動，是巴拿馬政府過去一年以來，針對巴拿馬港口公司及其特許經營合約連串行動的最終局面。當日（23日）上午短時間內，巴拿馬政府憲報先後刊登了巴拿馬最高法院就1997年1月16日第5號法律原於2026年1月29日公佈所作之裁決，以及巴拿馬總統頒佈之行政法令，該法令要求該國在所有相關政府機關之參與下，「佔用」巴拿馬港口公司之「所有動產」。與此同時，政府代表在未獲邀請下抵達兩個貨櫃碼頭，告知巴拿馬港口公司代表特許經營權已不再存在、巴拿馬港口公司必須終止營運，並指示公司員工將被調離巴拿馬港口公司，員工不得與公司溝通，且必須遵從政府之指示，否則將面臨刑事檢控。目前巴拿馬政府已控制兩個貨櫃碼頭。

基於上述已在憲報公告之文件、官員聲明及巴拿馬政府強行接管兩個貨櫃碼頭之行動，長和了解授予巴拿馬港口公司以營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之特許經營權，已於2026年2月23日起被迫終止。巴拿馬政府此等行動和指示迫使巴拿馬港口公司無法繼續營運，因此，巴拿馬港口公司已於2月23日起被迫終止在巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之一切運作。

巴拿馬總統：不意味所有權喪失

彭博報道則指出，José Raúl Mulino周一（23日）在講話中表示，位於戰略要地巴拿馬運河的兩座港口管理和營運將交由國家海事局「確保港口持續、安全和高效運作」。他又表示，此次接管適用於港口內的可移動設備，「並不意味所有權的最終喪失」，巴拿馬將在「接管原因消失時」，將包括起重機在內的財產歸還所有者，並支付相應補償，除非相關設備被出售給新的一方。

另據巴拿馬媒體La Prensa報道指出，馬士基旗下APM Terminals將在過渡期間營運其中一座港口，而總部位於瑞士的MSC地中海船運股份公司的當地子公司將營運另一座港口，直至通過新的招標程序簽署新合同。

長和方面，今年2月中曾表示已依據投資保護條約通知巴拿馬政府，並邀請對方磋商解決方案；同時，向有意接管港口的馬士基發出通知，警告相關安排將對公司造成損害，並可能引發法律行動，亦提醒第三方勿參與任何不合法行為。

中方堅定維護中國企業正當權益

在北京，外交部發言人林劍回應事件時重申，中方已多次就巴拿馬港口問題表明立場。國務院港澳辦早前發文指，巴拿馬最高法院裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業的合法權益，強調中國政府將堅定維護中國企業的正當權益。

巴拿馬港口公司亦發聲明，指裁決違反相關法律框架及合約批准程序，有違誠信與契約精神，令人不齒。

曾傳邀請中遠海運加入港口交易

另一方面，上月曾有報道指長和正推進出售旗下港口計劃，擬安排讓中遠海運集團在對華更友好的地區，如非洲的港口擁有更大股權，而意大利億萬富翁Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd.和美國投資公司貝萊德則可能在其他地方擁有更大控制權。

報道引述知情人士表示，中國政府已向中遠海運表示會接受這種結構。該人士還表示，美國1月份逮捕並帶走委內瑞拉總統馬杜羅的行動，也加強了北京對拉丁美洲不確定性增加的擔心。不過，長和出售旗下43個港口（包括兩個巴拿馬運河港口）的交易進展一直緩慢，去年則曾邀請中遠海運加入洽購港口的財團，尋求交易獲得內地的批准。

