私募市場面臨08年後最大信心危機 Blue Owl禁提款爆恐慌 AI顛覆軟件業成導火線

全球規模達1.8萬美元的私募信貸市場，正面臨2008年金融海嘯以來最嚴峻的信心考驗，主因私募信貸巨頭之一的Blue Owl Capital近期因旗下一款基金陷入贖回困境，被迫永久限制投資者提款，並啟動高達14億美元的資產清償行動，不僅引發美股多隻資產管理類股份上周急跌，更揭出私募信貸行業普遍存在估值虛高等問題。

取消季度贖回 轉型「資本返還」

綜合媒體報道，Blue Owl Capital旗下一款零售導向基金Blue Owl Capital Corp. II（OBDC II）原先允許投資者每季贖回最多5%淨資產，但上周突然宣佈永久取消季度贖回政策，轉型為「資本返還」模式，即投資者無法主動要求退款，只能被動等待基金透過出售貸款或收取還款來分批領回資金。

銷售資產時被批「左手交右手」

同時，Blue Owl Capital啟動了一場規模達14億美元的貸款資產次級銷售，買家除了加州公務員退休基金（CalPERS）等機構法人，亦包括基金旗下保險部門Kuvare，被批評為「左手交右手」，企圖以關聯交易營造資產質素穩健的假象。

折價收購引發資產估值質疑

儘管Blue Owl Capital高層強調資產是以帳面價值99.7%售出，但分析師紛紛將此舉解讀為應對去年底贖回潮而進行的「緊急變現」。此外，知名對沖基金經理Boaz Weinstein旗下Saba Capital上周五宣布，將以低於淨資產價值（NAV）20%至35%的折價收購Blue Owl旗下3隻基金份額，這項報價直接挑戰了Blue Owl Capital對其資產估值的可信度。

上周股價挫一成 拖累同業

受消息影響，Blue Owl Capital（OWL）上周股價累跌逾一成，若以去年初至今計，股價更已蒸發近五成；此外，消息亦拖累同業股價下跌，其中Ares Management（ARES）及黑石集團（BX）上周分別累挫8%及6.6%。事實上，黑石旗下BCRED基金去年第四季贖回請求亦逼近5%上限。

軟件股急挫令市場情緒惡化

對於市場情緒惡化，原因之一在於是投資者對AI可能顛覆傳統軟件行業的極度擔憂，而Blue Owl Capital卻是支持軟件公司的最大債主之一，其投資組合中軟件行業佔比高達20%至25%；一旦有關軟件公司估值縮水，作為抵押品的資產價值也將隨之崩塌。

在這場拋售潮的同時，投資者更開始對核貸標準出現憂慮。Rockefeller全球家族辦公室投資總監Jimmy Chang指出，目前市場爭論點在於究竟這是單一公司的個別事件，還是整個行業「煤礦裏的金絲雀」。

被指「這就像煤礦裏的金絲雀」

Verdad Capital創始人兼顧問Dan Rasmussen明言，「這就像煤礦裏的金絲雀，預示着私募市場泡沫終於開始破裂了」。他認為，多年來的超低利率、極低利差及極少破產案例，導致投資者在信貸領域不斷追求更高風險，但這是一個典型的「愚人收益」案例，高收益率並沒有轉化為高回報，因借款人的風險過高。

美國參議員Elizabeth Warren亦將今次危機比喻為「蟑螂效應」，暗示Blue Owl Capital的問題僅是冰山一角，要求聯邦政府對私募信貸（影子銀行系統）進行壓力測試，防止退休帳戶暴露於此類高風險投資中。

透明度不足 投資者難理解風險

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene亦提醒，私募信貸和私募股權交易缺乏透明度，投資者難以完全理解其中風險，導致焦慮感上升並引發贖回潮，雖然目前尚未演變成系統性問題，但透明度不足仍是揮之不去的陰影。

至於美國財長貝森特上周五發表一場講話時，亦特別點名關注過去十年在銀行體系外快速增長的私募信貸行業。他引用了近20年前引發全球金融海嘯的次級房貸危機為例，強調政府職責是確保受監管的金融體系不受私募信貸影響，並明確表示「我們有能力揭開內幕進行調查」。這番言論被視為反映監管層面已開始對該行業潛在的系統性風險提高警覺。