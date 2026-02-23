Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

演唱會帶旺物流 Lalamove訂單增30% BLACKPINK粉絲運送大量應援

商業創科
隨着多項大型演唱會及國際盛事相繼在港舉行，Lalamove最新數據顯示，啟德及亞洲國際博覽館的物流訂單在去年錄得逾30%顯著增長，並預期今年相關訂單將按年再增20%。

Lalamove指出，去年啟德體育園一帶物流訂單按年大幅增長30%，而亞洲國際博覽館更錄得40%增幅，相關配送涵蓋活動宣傳品及周邊商品，亦包括粉絲的應援物資，反映演唱會及大型活動期間，物流需求普遍具備時效性高、數量彈性大及需即時應對的特點。

BLACKPINK將需求推至高峰

其中，今年1月份舉辦的BLACKPINK演唱會將需求推至高峰，啟德一帶的Van仔及噸車訂單量比平日激增近一倍。除了演唱會製作單位運送音響及舞台器材外，不少粉絲亦會「Call車」運送大量應援物品，跟車直送到會場，進一步帶旺演唱會周邊的物流需求。

此外，Lalamove本月推出盛事出入場專屬雙重優惠計劃，由即日起至4月18日，新用戶輸入優惠碼LALAPLAY可享半價優惠；同時，即日起至3月期間參與「展會演唱會Call車解碼 落單有賞」活動，完成貨Van或噸車訂單即可解鎖高達1,030元的優惠券。

