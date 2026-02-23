螞蟻新春加快AI業務 支付寶「AI付」與螞蟻阿福App用戶雙雙破億
發佈時間：11:57 2026-02-23 HKT
螞蟻集團今日（23日）大年初七披露春節假期實戰數據，其中支付寶「AI付」用戶數目突破1億，螞蟻阿福App的總用戶數亦突破1億大關。
AI原生支付方面，支付寶「AI付」繼2月12日支付筆數突破1.2億筆後，用戶數目亦正式超過1億，成為全球首個支付筆數與用戶人數破億的AI原生支付產品。目前支付寶「AI付」已擴展至各種應用場景，包括為瑞幸咖啡等實體零售商的App及小程序提供人工智能代理，以及支援Rokid的AI智能眼鏡和阿里巴巴（9988）面向消費者的AI應用「千問」。
獨立AI健康應用方面，數據顯示螞蟻阿福獨立App的總用戶數目已迅速超過1億，成為全球第一大健康AI應用程式。在春節假期，阿福App下載量持續飆升，連續多日登上Apple App Store應用程式下載總榜首位，其中新增用戶有52%來自三線及以下城市。
印證「有錢花」與「有命花」兩大戰略
螞蟻集團CEO韓歆毅接受媒體訪問時透露，集團希望以AI守護用戶的財富與健康，此願景被概括為「有錢花」與「有命花」的「兩朵花」AI戰略。集團提到，2026年春節的實戰表現已印證了有關戰略加速落實：一側深耕AI健康，切入數十萬億規模的大健康市場，強化專業服務供應；另一側打造AI支付，為Agent經濟鋪設「支付高速公路」，催生全新的商業生態。
