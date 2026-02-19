Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三星AI存儲晶片傳加價30% 股價升近半成破頂

商業創科
更新時間：17:28 2026-02-19 HKT
發佈時間：17:28 2026-02-19 HKT

韓國存儲晶片巨頭三星電子股價今日（19日）再創歷史新高，有報道指該公司正就其最新一代人工智能（AI）存儲晶片的定價進行談判，價格將較上一代高出30%。

三星股價今日曾高見190,900韓圜的歷史高位，收市報19萬韓圜，升4.86%。今年來股價累升近50%，過去一年計則升約224%。

KOSPI指數升3%創新高

在存儲晶片板塊的帶領下，韓國股市周四再創新高，KOSPI指數最高升至5681點，收報5677點，升3%。

據韓國傳媒報道，三星計劃將其HBM4晶片的定價在約每枚700美元，較前一代的HBM3E高出20%至30%。彭博情報分析師Masahiro Wakasugi表示，三星HBM4的售價若為700美元，這意味著其營業利潤率在50%至60%之間。

盛寶市場（Saxo Markets）首席投資策略師Charu Chanana表示，消息表明AI存儲晶片市場供應依然緊張，同時三星認為自己在高端晶片市場重新奪回了一定的定價話語權。

據報SK海力士將跟隨加價

在AI競賽初期一度落後於SK海力士的三星近期強勢反攻，上周宣布已開始量產HBM4晶片，並已向客戶交付商用產品。

另外，《朝鮮日報》引述業內人士報道指，SK海力士亦可能上調其HBM4價格，以便與三星更高的價格「睇齊」。據報SK海力士在8月將英偉達HBM4的價格定在500美元左右。

相關文章：英偉達GTC大會3.16舉行 黃仁勳：將發佈「令世界驚訝」新晶片 「所有技術都已逼近極限」 大行關注AI銷售展望

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
3小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
21小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
8小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
4小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
21小時前
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
13小時前
新春家居鋪「金磚」炫富？ 大力老鼠推網入屋亂踩老鼠膠 網民獻終極滅鼠妙計｜Juicy叮
新春家居鋪「金磚」炫富？ 大力老鼠推網入屋亂踩老鼠膠 網民獻終極滅鼠妙計｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
11小時前