三星AI存儲晶片傳加價30% 股價升近半成破頂

韓國存儲晶片巨頭三星電子股價今日（19日）再創歷史新高，有報道指該公司正就其最新一代人工智能（AI）存儲晶片的定價進行談判，價格將較上一代高出30%。

三星股價今日曾高見190,900韓圜的歷史高位，收市報19萬韓圜，升4.86%。今年來股價累升近50%，過去一年計則升約224%。

KOSPI指數升3%創新高

在存儲晶片板塊的帶領下，韓國股市周四再創新高，KOSPI指數最高升至5681點，收報5677點，升3%。

據韓國傳媒報道，三星計劃將其HBM4晶片的定價在約每枚700美元，較前一代的HBM3E高出20%至30%。彭博情報分析師Masahiro Wakasugi表示，三星HBM4的售價若為700美元，這意味著其營業利潤率在50%至60%之間。

盛寶市場（Saxo Markets）首席投資策略師Charu Chanana表示，消息表明AI存儲晶片市場供應依然緊張，同時三星認為自己在高端晶片市場重新奪回了一定的定價話語權。

據報SK海力士將跟隨加價

在AI競賽初期一度落後於SK海力士的三星近期強勢反攻，上周宣布已開始量產HBM4晶片，並已向客戶交付商用產品。

另外，《朝鮮日報》引述業內人士報道指，SK海力士亦可能上調其HBM4價格，以便與三星更高的價格「睇齊」。據報SK海力士在8月將英偉達HBM4的價格定在500美元左右。

