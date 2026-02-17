央視春晚變人形機械人競技場 四大企業各砸1億元贊助 帶貨效應驚人「63萬元機械人被搶空」

農曆新年前夕，內地中央電視台按照傳統舉行春節聯歡晚會（下稱春晚），除了兩岸三地和國際歌手獻唱外，今年的央視馬年春晚則演變成人形機械人的競技場。四家人形機械人新創企業——宇樹科技（Unitree）、銀河通用（Galbot）、松延動力（Songyan Dynamics）與魔法原子（MagicLab）齊齊登上春晚舞台。據內媒披露，這四家企業為了幾分鐘的亮相，每家贊助金額均高達1億元（人民幣，下同）。有創始人坦言，春晚猶如一張「牌桌」，能上桌打牌才具備留在行業第一梯隊的資格。

相關新聞：人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯

人形機械人企業強攻春晚

去年春晚的人形機械人舞蹈表演讓人眼前一亮，今年再次強勢登場。魔法原子的人形機械人率先登場，為陳小春、言承旭等人歌曲同台伴舞；松延動力旗下的仿生人形機械人和演員合演小品《奶奶的最愛》，呈現機械人融入家庭的趣事；宇樹科技的25台人形機械人與河南塔溝武術學校合作，演出武術表演《武BOT》，流暢地完成了後空翻、倒退跨越障礙等高難度動作，更手持長棍、雙節棍等兵器，甚至表演了一段醉拳，其靈活程度讓網民驚呼「進步太快」、「超出預期」。至於銀河通用參與微電影《我最難忘的今宵》，與沈騰及馬麗等演員同台。除宇樹科技是第三次登上春晚外，其餘三家企業均是第一次。

宇樹科技創始人王興興搞受央視訪問時表示，今年機械人的硬件和軟件均有重大升級，在舞台上挑戰了許多「連武術演員都未必能做到」的極限動作。他特別指出，機械人在快速奔跑中完成穿插變陣，這種「高動態、高協同的集群控制技術」屬全球首次亮相，為機械人未來在不同場景的應用奠定了基礎。

宇樹科技揭秘人形機器人如何表演武術。

松延動力創始人姜哲源在採訪中坦言，在春晚前排練至深夜甚至淩晨四點，他更坐在電腦前更改底層控制代碼，務求讓機械人進入最佳狀態。他形容，春晚是一張牌桌，能上桌打牌的才是未來能留在這個行業中的第一梯隊，「如果這次春晚失敗了，那我們就會岌岌可危，這確實是一個現實。」

據悉，四家機械人企業今年的春晚合作金額均高達1億元，獲得的官方頭銜各有千秋，銀河通用是「指定具身大模型機械人」，宇樹是「機械人合作夥伴」，魔法原子是「智慧機械人戰略合作夥伴」，松延動力則是「人形機械合作夥伴」。

事實上，春晚是全國關注度最高節目，去年收視率高達79%，當晚曾安排16台宇樹科技全尺寸人形機械人與舞者同步表演，引發廣泛討論。科技顧問公司Stieler亞洲區董事總經理史提勒（Georg Stieler）表示，中國多年來一直利用春晚展示科技雄心，包括航太科技、無人機和機械人。

相關新聞：張藝謀導演《秧BOT》炸翻舞台 揭秧歌機械人神秘面紗

史提勒指出，春晚與其他國家類似活動的不同之處，就是將產業政策直接搬上黃金時段。」他指出，登上春晚舞台的企業，能獲得政府訂單、投資者關注以及市場准入等實質回報。

數據顯示，中國人形機械人產業正進入爆發期。研究公司Omdia指出，中國去年出貨約1.3萬台人形機械人，佔全球總量的 90%，遠超過美國競爭對手，包括特斯拉（Tesla）人形機械人Optimus等等。摩根士丹利（Morgan Stanley）更推估，中國今年的人形機械人銷量將增至2.8萬台以上。

人形機械人創新中心首席科學家江磊分析，2026年是分水嶺，目前國內約80%的整機企業仍在研究階段，尚未走向量產。而有初步量產能力的公司，下一步需要找到真正能夠發展的機械人商業化場景，目前跳舞及表演是其中之一，惟但企業仍需迫切地找到更多應用場景。

京東機械人訂單飆升150%

至於春晚的「帶貨」效應相當驚人。馬年春晚開播兩小時，京東機械人搜索量環比增長超300%，客服問詢量增長460%，訂單量增長150%，新增訂單覆蓋全國100多座城市，從一線城市到大小縣域均有。

相關新聞：央視馬年春晚︱機械人醉拳「武BOT」技驚四座 訂單暴增150%

而在除夕當晚10時，京東上架了包括「春晚同款」機械人在內的多款產品。在活動上線幾分鐘內，包括魔法原子、宇樹科技、松延動力等品牌的機械人即被搶購一空。其中，兩台價值近63萬元的GALBOT通用機械人G1，同樣瞬間被搶購一空。

觀眾感嘆「人味沒了」

「機械人全面入侵春晚」的話題亦隨即登上微博熱搜。不過，這場「機械人春晚」在民間引發了截然不同的反應。有人感嘆「今年春晚是年味最淡的一年」、「現在年味沒了，人味也沒了」。

有人則表示機械人登場密度非常高，不知是看節目還是在看招商會，「恨不得每個節目都塞個機械人進去」，甚至有人調侃「我連房都買不起，為甚麼要關心機械人」、「下一步讓機械人替我們上班，結婚，我們人類才能感受到它們帶給我們的快樂」。