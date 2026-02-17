Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國防部考慮終止與Anthropic合作 旗下AI模型模型曾用於生擒馬杜羅

商業創科
更新時間：09:26 2026-02-17 HKT
發佈時間：09:26 2026-02-17 HKT

美軍據報利用美國初創公司Anthropic的人工智能（AI）工具Claude協助捕獲前總統馬杜羅，引發爭議。美國新聞網站《Axios》報道，美國國防部（戰爭部）正考慮終止與人工智能初創Anthropic的合作關係，原因是該公司堅拒放寬對美軍使用其AI模型的限制。

報道指，五角大樓正向四間AI公司施壓，要求允許軍方將其AI工具用於所有合法用途，包括武器研發、情報蒐集及戰場行動等，但Anthropic未接受相關條款。其他與戰爭部有合作關係的AI公司包括OpenAI、Alphabet旗下Google與xAI。

Anthropic表示，公司尚未與五角大樓討論將其AI模型Claude應用於特定行動事宜，公司至今與美國政府的對話聚焦於特定使用政策議題，包括對完全自主武器及大規模國內監控的硬性限制，有關議題均與現有行動無關，「我們正以善意與國防部進行富有成效的對話，討論如何繼續這項工作，並正確處理這些新興且複雜的議題。」

訂明禁用Claude開發武器監控民眾

雙方爭議的焦點在於Claude的使用條款，據《華爾街日報》報道， 上周五（13日）報道，美軍在上月擄走委內瑞拉總統馬杜羅夫婦的軍事行動期間使用Claude，是商業AI模型首次融入機密軍事行動。

然而，Anthropic一向重視AI安全議題，其使用指引訂明Claude禁用於助長暴力、開發武器和監視行動。知情人士透露，該公司行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）擔憂AI應用於自主致命行動和國內監控，導致五角大樓與Anthropic談判出現障礙，甚至考慮取消去年夏天批出的2億美元（約15.6億港元）合約。

相關文章：生擒馬杜羅｜傳美軍使用Claude部署 AI模型首次支援機密作戰

 

