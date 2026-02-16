澳門酒店新春近爆滿 一晚最貴9000元 貴平日6倍 賭收料超去年黃金周

農曆新年將至，澳門旅遊市場熱度驟升，多間酒店已近爆滿，個別酒店房租在某些日期更較淡季高出逾6倍。澳門旅遊局局長文綺華稱，春節內地假期較長，預料日均旅客量可高達15.8萬至17.5萬人次。有外資證券行則預測，新年期間澳門賭場收入有望追平、甚至超越去年十一黃金周時的水平，即是平均每日至少有11億澳門元。

酒店入住率料逾9成

根據訂房平台數據顯示，春節期間個別澳門酒店的房價，較平日高出最多逾6倍，例如澳博（880）旗下上葡京酒店，年初一房價為2,305澳門元，隨後的假期期間每晚介乎4,311至9,190澳門元，波動幅度很大，以最貴的年初四房價逾9,000澳門元來說，較平日千餘澳門元高出逾6倍。另外，澳博旗下新葡京、永利（1128）旗下永利皇宮等多間酒店在新年期間預訂已爆滿。

澳門酒店旅業商會會長、澳門中旅董事長張健中分析，今年新春有多重積極因素匯聚，包括政府籌備花車匯演等活動，料春節期間酒店入住率逾9成，日均出入境人次料逾15萬。營運十六浦索菲特酒店的實德環球（487）副主席馬浩文指，內地與香港股市早前表現活躍，有助帶動遊客出行意願。

大摩：日均博彩收入料達11億

美資證券行摩根士丹利指出，去年十一黃金周的5天，澳門日均博彩收入約11億澳門元，預期今年農曆新年假期賭收將相若、甚至更強勁。大摩又指，今年2月份澳門賭收預計按年增長13%，澳門博彩股首季EBITDA（除息、稅、折舊、攤銷前盈利）預計按年增長16%。

