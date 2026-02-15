Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克稱人形機器人Optimus明年起改變生活 2029年產生巨大影響

商業創科
更新時間：15:03 2026-02-15 HKT
發佈時間：15:03 2026-02-15 HKT

Tesla行政總裁馬斯克回應ARK Invest創辦人Cathie Wood一個帖文時表示，「（人形機器人Optimus）將在2027年開始改變現狀，到2028年影響將顯而易見，而到2029年將產生巨大的影響」。

Cathie Wood料改變工廠及家庭生活

至於Cathie Wood在社交平台上發出的帖文指出，根據ARK Invest研究顯示，開發人形機器人要比開發機器人出租車複雜20萬倍，但鑑於馬斯克秉持的第一原則和堅定決心，預測Tesla Optimus將在2028/2029年開始改變工廠生活，進而改變家庭生活。

事實上，Tesla今年1月底已宣佈加大自主機器人基礎設施投入，並計劃本季發佈第三代Optimus，為首個面向大規模生產設計的版本，並擁有重新設計的手部結構。雖然Optimus目前尚未在工廠中承擔實質性工作，仍處於研發階段，但預計在今年底前啓動生產，長期產能目標為最終達到一年100萬部。

同時，Robotaxi專屬產品Cybercab、Semi卡車，以及去年9月發佈的新版儲能系統Megapack 3均按計劃於2026年開始量產。

相關文章：馬斯克警告若沒AI和機器人 美國1000%走向破產 稱Optimus是「無限印鈔機」

