周大福廣東道旗艦店開業 鄭志雯：彰顯對香港奢侈品零售市場堅定信心

周大福珠寶（1929）於尖沙咀廣東道開設首間旗艦店，並於農曆新年前（2月11日）正式開業，並預計廣東道旗艦店是品牌轉型重要里程碑，將進一步提升品牌形象，優化營運模式，以全球中國奢侈品品牌定位，展現品牌轉型的新理念。

周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，於名店雲集的廣東道首次開設旗艦店，旨在全面展現品牌理念，並持續提升產品組合和顧客體驗，同時彰顯集團對香港奢侈品零售市場的堅定信心。副主席鄭志恒說，集團未來將繼續以五大策略方針為基礎，持續提升門店效益，透過更優質和多元化的產品種類和服務吸引顧客，同時積極落實國際市場拓展，實現品牌轉型願景，持續優化集團盈利質量，增強盈利韌性。

周大福珠寶集團副主席鄭志雯及鄭志恒。

此旗艦店面積約1萬呎，耗資數千萬港元打造，是集團在港澳地區面積最大的門店，並設互動體驗區，透過MBTI性格測試，為顧客推薦個性化產品；區內亦陳列逾百款三合、六合的生肖首飾及 IP 系列的路路通潮流產品。店內亦設周大福珠寶品牌歷史展示區。