Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福廣東道旗艦店開業 鄭志雯：彰顯對香港奢侈品零售市場堅定信心

商業創科
更新時間：15:37 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:37 2026-02-13 HKT

周大福珠寶（1929）於尖沙咀廣東道開設首間旗艦店，並於農曆新年前（2月11日）正式開業，並預計廣東道旗艦店是品牌轉型重要里程碑，將進一步提升品牌形象，優化營運模式，以全球中國奢侈品品牌定位，展現品牌轉型的新理念。

周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，於名店雲集的廣東道首次開設旗艦店，旨在全面展現品牌理念，並持續提升產品組合和顧客體驗，同時彰顯集團對香港奢侈品零售市場的堅定信心。副主席鄭志恒說，集團未來將繼續以五大策略方針為基礎，持續提升門店效益，透過更優質和多元化的產品種類和服務吸引顧客，同時積極落實國際市場拓展，實現品牌轉型願景，持續優化集團盈利質量，增強盈利韌性。

周大福珠寶集團副主席鄭志雯及鄭志恒。
周大福珠寶集團副主席鄭志雯及鄭志恒。

此旗艦店面積約1萬呎，耗資數千萬港元打造，是集團在港澳地區面積最大的門店，並設互動體驗區，透過MBTI性格測試，為顧客推薦個性化產品；區內亦陳列逾百款三合、六合的生肖首飾及 IP 系列的路路通潮流產品。店內亦設周大福珠寶品牌歷史展示區。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前