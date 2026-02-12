港銀信貸質素再惡化 特定分類貸款比率升至2.01% 金管局阮國恒：今年首務監控信貸風險

香港銀行業信貸質素進一步惡化，去年其特定分類貸款比率升至2.01%，較前年高出0.05個百分點。金管局副總裁阮國恒表示，該比率上升主要與本港商業房地產敞口有關，今年該局首要工作是監控信貸風險，會要求銀行及時為貸款做分類及進行撥備。

阮國恒表示，雖然本港整體經濟環境氣氛好轉，經濟數據亦不差，但某些行業於過去幾年的營運狀況仍然大受壓力。因此，今年信貸風險監控依然是金管局首要重點工作，確保銀行以審慎態度處理信貸風險，並及時分類和撥備。如銀行撥備足夠，又維持良好的盈利能力，即代表整體信貸風險可控。

持續監察經營壓力較大行業

他認為現時的信貸風險環境，有些地方的挑戰性比較大，包括本港商業房地產的敞口，以及中小企某些行業，如交通和建築業，這段時間有關行業的經營壓力較大。銀行會持續監察情況發展，尤其一些特別受壓的行業，但同時希望銀行保持一個包容的態度，支持中小企，助其升級轉型。他續指，該局會指導銀行在信貸覆核安排方面，如何判斷一個帳戶是否出現問題，包括流動性、業務模式，又或信貸評估整個流程判斷是否夠快等。

金管局助理總裁朱立翹補充，本港商業房地產敞口佔本港銀行總敞口14%，未有出現集中風險，銀行撥備亦足夠，且有盈行。

至於去年本港零售銀行的稅前盈利按年增長7.3%。

確保投資產品銷售流程到位

另外，保障投資者續為金管局重點工作之一，阮國恒表示，在低息環境下，投資者傾向買投資產品，因此該局會確保銀行銷售流程到位，並將集中火力投入資源於監管複雜和高風險產品的銷售流程，如私募信貸和數字資產投資產品，該局擬就該類產品銷售推額外針對性保障措施。

阮指去年6月有22間銀行銷售數字資產產品，但全年則有28間。而經銀行進行的數字資產投資交易量由2024年的172億增至2025年的740億。

該局助理總裁區毓麟稱，金管局會研究優化複雜和高風險產品銷售的保障措施。他指私募信貸市場增長迅速，但香港零售層面仍處剛開始起步階段，2025年僅約100個客戶參與，持倉銀碼約2、3億元；而私人銀行方面，去年有關銷售總額不足300億元，涉及4000多名客戶，現有持倉總額約1000億元，對比全年市場6.1萬億元交易總額，佔比不足0.5。

他指私募信貸存在結構複雜、流動性低、透明度低及估值困難等情況，故當局關注點相關產品的盡職審查、合適性評估及風險披露。該局會密切注視該市場發展，擬提供額外針對性的保障措施，並將諮詢業界。