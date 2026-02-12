Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里傳大膽加碼淘寶閃購 3年沒虧損負擔 力爭市佔率超越美團

商業創科
據內媒引述消息報道，阿里巴巴（9988）核心管理層今年初在內部會議上鼓勵團隊要繼續大膽做淘寶閃購，並稱3年內不要有虧損負擔；同時，淘寶閃購在2026年全年投入力度會超過前一年，重點是即時零售。該股今早曾跌逾2%，低見156.1元；暫報158元，跌1.3%。

餐飲外送業務要有節制

報道指出，阿里內部會議中明確了淘寶閃購的幾個重點，當中包括餐飲外送業務要有節制、更有目的，重點是做30元（人民幣下同）以上的高客單價訂單，以及多維度提升配送的精細營運。

即時零售第一優先是建倉

即時零售方面，需要一個找細分的品類重點做，優先做速度要求超過傳統電商能力、年銷售額100億元以上的生意，例如醫藥、酒飲、生鮮等，而2026年即時零售的第一優先級是建倉。

到店業務探索各種場景

至於到店業務目前規模尚小，阿里管理階層的態度是2026年繼續要做，探索同城、旅遊等各種場景對到店業務的帶動。

據悉，淘寶閃購原本計畫3月中旬發動首場進攻，待春節全面復工後推進，夏季再發起大戰，力爭2026年市佔率超越美團（3690）。不過，當前的春節AI助理大戰，讓這項計畫提前落地，淘寶閃購的反攻亦提前開始。

