ZA Bank推連串馬年員工優惠 每人豪派11000元 額外放假一天

ZA Bank為員工推出一連串新春驚喜，包括年初四「馬年加假」，員工可額外放假一天；同時每位同事更獲發1,000元開工利是，寓意新一年吉祥如意。此外，該行剛舉行的首次戶外員工嘉年華，全體員工更可透過ZA Bank App 「搖一搖」功能，即場獲派10,000元。

摒棄傳統晚宴 舉行嘉年華

該行表示，去年首錄半年盈利，並突破百萬用戶里程碑，於早前首次為全體員工及家屬舉辦大型戶外員工嘉年華，行政總裁吳忠豪（Calvin）亦有親自落場，與同事們「扯大纜」及自拍大合照等。嘉年華除設有親子遊樂區、攤位遊戲、美食區及現場大抽獎等，管理層更透過「搖一搖」向所有員工派發每人10,000元大賞。

吳忠豪表示，ZA Bank去年業績理想，背後全賴每位勞苦功高的同事，因此摒棄傳統晚宴形式，選擇以創新貼地的方法，感謝同事的付出，並邀請家屬一同分享成果與喜悅，讓親友更了解公司對員工的重視。

另一方面，ZA Bank致力為員工及其親友打造最具競爭力的財富管理配套，包括存款年利率2%的懶人錢罌；投資基金認購費全免；股票交易手續費低至10港元或0.35美元；用ZA Card消費享2.5%的StockBack股票回贈；外幣兌換享零差價及零手續費；以及海外匯款免便利費。

