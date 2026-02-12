Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京市監局約談12間火車票網路銷售平台 包括美團、攜程及阿里等

商業創科
更新時間：10:35 2026-02-12 HKT
發佈時間：10:35 2026-02-12 HKT

據內媒報道，北京市場監督管理局組織攜程（9961）、去哪兒、阿里（9988）旗下飛豬及高德地圖、同程（780）、美團（3690）、京東（9618）、航旅縱橫、高鐵管家、滴滴、百度（9888）旗下百度地圖及騰訊（700）旗下騰訊地圖12家涉及火車票網絡銷售業務的主流平台，重點圍繞群眾反映強烈的網絡銷售火車票突出問題召開行政約談會。

提出4項合規經營要求

會上北京市監局明確提出4項合規經營要求，一是嚴格落實主體責任與社會責任，建立正確經營理念，為旅客出行「多助力、少添堵」；二是全面排查業務模式與服務流程，禁止明示或暗示消費者可透過付費服務取得優先購票特權，以及時整改車票售罄後的「加速包」、「雙通道」、「餘票監控」等誤導性宣傳，並自覺接受社會監督。

三是全面排除整改平台頁面，下架涉嫌誤導性宣傳的產品，調整頁面宣傳內容，禁止採用12306圖片、文字、商標等宣傳，讓消費者誤以為平台與12306存在特定業務合作；四是認真做好明碼標價，顯著提醒增值服務內容和價格，及時整改因增值服務提示不醒目導致火車票展示價格和實際支付費用不一致問題，切實保障消費者的知情權。

持續加強監管執法力度

下一步，北京市監局將持續加強監管執法力度，依法嚴厲打擊虛假搶票、誘導交易、價格詐欺等違法行為。同時，歡迎廣大群眾加強對第三方火車票網路銷售平台服務的監督，共同推動產業規範健康發展，維護公平競爭市場秩序。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT