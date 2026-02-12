福布斯香港富豪榜｜港股帶挈50大身家升22% 李嘉誠蟬聯首富 鄭家純保三甲

福布斯公布2026年香港50大富豪排行榜，長和系創辦人李嘉誠以451億美元（約3,525億港元）的總資產蟬聯首富，緊隨其後是恒地（012）的聯席主席李家傑、李家誠及其家族。新世界（017）鄭家純及家族排名第3位。

福布斯指，受惠去年港股造好及樓市復甦，2026年福布斯香港50位富豪榜上的富豪總資產躍升22%，從去年的3,010億美元（約2.35萬億港元）增至創紀錄的3,660億美元（約2.86萬億港元）。

去年恒指大升28%，頭十位的富豪大多因上市公司股價水漲船高而身家上升。長和（001）資深顧問李嘉誠繼續首富的頭銜，福布斯估計今年他增加了78億美元的財富，是增長總額最高者，至451億美元（約3,525億港元），增幅約21%，長和股價過去一年則升約60%。

福布斯香港富豪榜首十位名單：

恒地李家傑、李家誠接替上榜

富豪榜第2至第4位與去年維持不變。恒地創辦人李兆基去年3月辭世，兩位兒子李家傑、李家誠接替上榜，估計他們和家族成員擁有349億美元凈資產（約2,727億港元），較去年大增57億元或19.5%，而恒地股價同期升約50%。

新世界的鄭氏家族的財富估計增加了66億美元或34%，達到261億美元（約2,040億港元）。新世界過去一年股價大升近150%、周大福（1929）亦大升約94%。李錦記集團的李氏兄妹身家176億美元（約1,375億港元）繼續排名第4位。

至於第5位是新地（016）主要股東「郭老太」鄺肖卿，排名躍升1位，身家175億美元（約1,367億港元）增加46%。九倉（004）前主席吳光正排名升至第6位，身家149億美元（約1,164億港元）。

「大劉」劉鑾雄排名下跌兩位

華置（127）創辦人劉鑾雄的排名由去年第5位跌至第7位，身家則由去年136億美元增加5%至143億美元（約1,117億港元）；華置股價同期年僅升近7%。銀娛（027）主席呂耀東家族，身家127億美元（約992億港元）增加35%，排名第9位。第13位為旭日國際集團主席蔡志明，其公司沒有在港股上市，業務在過去一年不斷擴展，被評估身家保持在約80億美元（約625億港元）。

AI熱潮持續 阿里騰訊舵手受惠

受惠人工智能發展，阿里巴巴（9988）主席蔡崇信繼續排名第8位，身家由去年108億美元增至142億美元（約1,110億港元），增加約31%。阿里過去一年股價則升40%。至於另一科技巨頭騰訊（700），其有「打工皇帝」之稱的總裁劉熾平則以40億美元（約313億港元）排名第27位，去年其身家估計為28.5億美元，一年間增加40%。騰訊同期股價升約20%。

點擊睇其他上榜富豪：

私募巨頭莊佳誠首入十大

另外榜上還有其他人物值得注意，包括首次打入十大富豪的私募巨頭EQT集團亞洲主席莊佳誠（Jean Salata），身家料達95億美元（約742億港元）。中電（002）主席米高嘉道理則排第14位，身家76億美元（約594億港元）。

資產增幅最高則是怡和（Jardine Matheson Holdings）大股東的凱瑟克（Keswick）家族，估計有46億美元（約359億港元），較去年24.5億美元大升87%，排名由去年第34位躍升至第22位。福布斯指凱瑟克家族第五代家族傳人Ben Keswick因策劃一系列併購交易而令家族資產上漲，包括將其豪華酒店連鎖品牌文華東方國際私有化。

第21位的Sohmen-Pao家族是今年新上榜的名字，擁有57億美元（約445億港元）的財富，他們是於去年10月以86歲高齡去世、「船王」包玉剛大女婿蘇海文（Helmut Sohmen）的繼承人，去年其排名第17位。

維港投資周凱旋排名回升

維港投資（Horizons Ventures）聯合創始人周凱旋（Solina Chau），排名由去年的第42位回升至33位，估計其資產有27億美元（約211億港元），較去年的19.5億美元上升38%。

另外，排第50位的黃子欣今年重返50大富豪榜，擁16億美元身家（約125億港元），他是教育玩具製造商偉易達（303）主席。隨著美國關稅憂慮緩解，公司股價過去一年升約15%。

福布斯香港50大富豪榜完整名單