福布斯香港富豪榜｜港股帶挈50大身家升22% 李嘉誠蟬聯首富 鄭家純保三甲

更新時間：17:05 2026-02-12 HKT
發佈時間：17:05 2026-02-12 HKT

福布斯公布2026年香港50大富豪排行榜，長和系創辦人李嘉誠以451億美元（約3,525億港元）的總資產蟬聯首富，緊隨其後是恒地（012）的聯席主席李家傑、李家誠及其家族。新世界（017）鄭家純及家族排名第3位。

福布斯指，受惠去年港股造好及樓市復甦，2026年福布斯香港50位富豪榜上的富豪總資產躍升22%，從去年的3,010億美元（約2.35萬億港元）增至創紀錄的3,660億美元（約2.86萬億港元）。

去年恒指大升28%，頭十位的富豪大多因上市公司股價水漲船高而身家上升。長和（001）資深顧問李嘉誠繼續首富的頭銜，福布斯估計今年他增加了78億美元的財富，是增長總額最高者，至451億美元（約3,525億港元），增幅約21%，長和股價過去一年則升約60%。

福布斯香港富豪榜首十位名單：

恒地李家傑、李家誠接替上榜

富豪榜第2至第4位與去年維持不變。恒地創辦人李兆基去年3月辭世，兩位兒子李家傑、李家誠接替上榜，估計他們和家族成員擁有349億美元凈資產（約2,727億港元），較去年大增57億元或19.5%，而恒地股價同期升約50%。

新世界的鄭氏家族的財富估計增加了66億美元或34%，達到261億美元（約2,040億港元）。新世界過去一年股價大升近150%、周大福（1929）亦大升約94%。李錦記集團的李氏兄妹身家176億美元（約1,375億港元）繼續排名第4位。

至於第5位是新地（016）主要股東「郭老太」鄺肖卿，排名躍升1位，身家175億美元（約1,367億港元）增加46%。九倉（004）前主席吳光正排名升至第6位，身家149億美元（約1,164億港元）。

「大劉」劉鑾雄排名下跌兩位

華置（127）創辦人劉鑾雄的排名由去年第5位跌至第7位，身家則由去年136億美元增加5%至143億美元（約1,117億港元）；華置股價同期年僅升近7%。銀娛（027）主席呂耀東家族，身家127億美元（約992億港元）增加35%，排名第9位。第13位為旭日國際集團主席蔡志明，其公司沒有在港股上市，業務在過去一年不斷擴展，被評估身家保持在約80億美元（約625億港元）。

AI熱潮持續 阿里騰訊舵手受惠

受惠人工智能發展，阿里巴巴（9988）主席蔡崇信繼續排名第8位，身家由去年108億美元增至142億美元（約1,110億港元），增加約31%。阿里過去一年股價則升40%。至於另一科技巨頭騰訊（700），其有「打工皇帝」之稱的總裁劉熾平則以40億美元（約313億港元）排名第27位，去年其身家估計為28.5億美元，一年間增加40%。騰訊同期股價升約20%。

點擊睇其他上榜富豪：

私募巨頭莊佳誠首入十大

另外榜上還有其他人物值得注意，包括首次打入十大富豪的私募巨頭EQT集團亞洲主席莊佳誠（Jean Salata），身家料達95億美元（約742億港元）。中電（002）主席米高嘉道理則排第14位，身家76億美元（約594億港元）。

資產增幅最高則是怡和（Jardine Matheson Holdings）大股東的凱瑟克（Keswick）家族，估計有46億美元（約359億港元），較去年24.5億美元大升87%，排名由去年第34位躍升至第22位。福布斯指凱瑟克家族第五代家族傳人Ben Keswick因策劃一系列併購交易而令家族資產上漲，包括將其豪華酒店連鎖品牌文華東方國際私有化。

第21位的Sohmen-Pao家族是今年新上榜的名字，擁有57億美元（約445億港元）的財富，他們是於去年10月以86歲高齡去世、「船王」包玉剛大女婿蘇海文（Helmut Sohmen）的繼承人，去年其排名第17位。

維港投資周凱旋排名回升

維港投資（Horizons Ventures）聯合創始人周凱旋（Solina Chau），排名由去年的第42位回升至33位，估計其資產有27億美元（約211億港元），較去年的19.5億美元上升38%。

另外，排第50位的黃子欣今年重返50大富豪榜，擁16億美元身家（約125億港元），他是教育玩具製造商偉易達（303）主席。隨著美國關稅憂慮緩解，公司股價過去一年升約15%。

福布斯香港50大富豪榜完整名單

排名 姓名 身家 (億美元) 產業領域
1 李嘉誠 451 多元化經營
2 李家傑、李家誠及家族 349 房地產
3 鄭家純家族 261 多元化經營
4 李錦記集團李氏兄妹 176 食品與飲料
5 鄺肖卿 175 房地產
6 吳光正 149 房地產
7 劉鑾雄 143 房地產
8 蔡崇信 142 科技
9 呂耀東及家族 127 博彩與酒店
10 莊佳誠 (Jean Salata) 95 金融與投資
11 羅家寶 94 房地產
12 楊建文、林惠英夫婦 85 製造業
13 蔡志明 80 房地產
14 米高‧嘉道理 76 能源
15 董建華和董建成及家族 75 物流運輸
16 郭基俊和郭基浩 69 房地產
17 李澤楷 68 金融與投資
18 Horst Julius Pudwill 61 製造業
19 郭炳江及郭基煇 58.5 房地產
20 郭炳聯、郭顥澧、郭基泓 58 房地產
21 Sohmen-Pao家族 57 物流運輸
22 凱瑟克家族 (Keswick family) 46 多元化經營
23 何超瓊 45 博彩與酒店
24 李德義 42 房地產
25 陳譚慶芬 41 房地產
26 李運強 40.5 製造業
27 劉熾平 40 科技
28 麥高利 (Ronald McAulay) 39 能源
29 曹其峰家族 32 時裝與零售
30 卓軍 29 製造業
31 方文雄家族 28 房地產
32 哈利‧般哥 (Harindarpal Banga) 27.5 金融與投資
33 周凱旋 27 金融與投資
34 鄧耀 26.5 時裝與零售
35 羅樂風家族 26 時裝與零售
36 柯為湘 25 房地產
37 詹康信家族 (Jim Thompson) 24 物流運輸
38 邢李㷧 23.5 時裝與零售
39 廖湯慧靄 23 房地產
40 梁紹鴻 22.5 房地產
41 黃敏利 22.3 製造業
42 胡應湘 22.2 房地產
43 楊秋梅 22 科技
44 梁安琪 21.5 房地產
45 馮國經、馮國綸兄弟 21 物流運輸
46 羅伯特‧米勒(Robert Miller) 20 時裝與零售
47 邱達強 19 能源
48 周勝馥 18 物流運輸
49 吳繼偉家族 17.5 房地產
50 黃子欣 16 製造業

