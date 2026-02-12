福布斯香港富豪榜｜港股帶挈50大身家升22% 李嘉誠蟬聯首富 鄭家純保三甲
發佈時間：17:05 2026-02-12 HKT
福布斯公布2026年香港50大富豪排行榜，長和系創辦人李嘉誠以451億美元（約3,525億港元）的總資產蟬聯首富，緊隨其後是恒地（012）的聯席主席李家傑、李家誠及其家族。新世界（017）鄭家純及家族排名第3位。
福布斯指，受惠去年港股造好及樓市復甦，2026年福布斯香港50位富豪榜上的富豪總資產躍升22%，從去年的3,010億美元（約2.35萬億港元）增至創紀錄的3,660億美元（約2.86萬億港元）。
去年恒指大升28%，頭十位的富豪大多因上市公司股價水漲船高而身家上升。長和（001）資深顧問李嘉誠繼續首富的頭銜，福布斯估計今年他增加了78億美元的財富，是增長總額最高者，至451億美元（約3,525億港元），增幅約21%，長和股價過去一年則升約60%。
福布斯香港富豪榜首十位名單：
恒地李家傑、李家誠接替上榜
富豪榜第2至第4位與去年維持不變。恒地創辦人李兆基去年3月辭世，兩位兒子李家傑、李家誠接替上榜，估計他們和家族成員擁有349億美元凈資產（約2,727億港元），較去年大增57億元或19.5%，而恒地股價同期升約50%。
新世界的鄭氏家族的財富估計增加了66億美元或34%，達到261億美元（約2,040億港元）。新世界過去一年股價大升近150%、周大福（1929）亦大升約94%。李錦記集團的李氏兄妹身家176億美元（約1,375億港元）繼續排名第4位。
至於第5位是新地（016）主要股東「郭老太」鄺肖卿，排名躍升1位，身家175億美元（約1,367億港元）增加46%。九倉（004）前主席吳光正排名升至第6位，身家149億美元（約1,164億港元）。
「大劉」劉鑾雄排名下跌兩位
華置（127）創辦人劉鑾雄的排名由去年第5位跌至第7位，身家則由去年136億美元增加5%至143億美元（約1,117億港元）；華置股價同期年僅升近7%。銀娛（027）主席呂耀東家族，身家127億美元（約992億港元）增加35%，排名第9位。第13位為旭日國際集團主席蔡志明，其公司沒有在港股上市，業務在過去一年不斷擴展，被評估身家保持在約80億美元（約625億港元）。
AI熱潮持續 阿里騰訊舵手受惠
受惠人工智能發展，阿里巴巴（9988）主席蔡崇信繼續排名第8位，身家由去年108億美元增至142億美元（約1,110億港元），增加約31%。阿里過去一年股價則升40%。至於另一科技巨頭騰訊（700），其有「打工皇帝」之稱的總裁劉熾平則以40億美元（約313億港元）排名第27位，去年其身家估計為28.5億美元，一年間增加40%。騰訊同期股價升約20%。
點擊睇其他上榜富豪：
私募巨頭莊佳誠首入十大
另外榜上還有其他人物值得注意，包括首次打入十大富豪的私募巨頭EQT集團亞洲主席莊佳誠（Jean Salata），身家料達95億美元（約742億港元）。中電（002）主席米高嘉道理則排第14位，身家76億美元（約594億港元）。
資產增幅最高則是怡和（Jardine Matheson Holdings）大股東的凱瑟克（Keswick）家族，估計有46億美元（約359億港元），較去年24.5億美元大升87%，排名由去年第34位躍升至第22位。福布斯指凱瑟克家族第五代家族傳人Ben Keswick因策劃一系列併購交易而令家族資產上漲，包括將其豪華酒店連鎖品牌文華東方國際私有化。
第21位的Sohmen-Pao家族是今年新上榜的名字，擁有57億美元（約445億港元）的財富，他們是於去年10月以86歲高齡去世、「船王」包玉剛大女婿蘇海文（Helmut Sohmen）的繼承人，去年其排名第17位。
維港投資周凱旋排名回升
維港投資（Horizons Ventures）聯合創始人周凱旋（Solina Chau），排名由去年的第42位回升至33位，估計其資產有27億美元（約211億港元），較去年的19.5億美元上升38%。
另外，排第50位的黃子欣今年重返50大富豪榜，擁16億美元身家（約125億港元），他是教育玩具製造商偉易達（303）主席。隨著美國關稅憂慮緩解，公司股價過去一年升約15%。
福布斯香港50大富豪榜完整名單
|排名
|姓名
|身家 (億美元)
|產業領域
|1
|李嘉誠
|451
|多元化經營
|2
|李家傑、李家誠及家族
|349
|房地產
|3
|鄭家純家族
|261
|多元化經營
|4
|李錦記集團李氏兄妹
|176
|食品與飲料
|5
|鄺肖卿
|175
|房地產
|6
|吳光正
|149
|房地產
|7
|劉鑾雄
|143
|房地產
|8
|蔡崇信
|142
|科技
|9
|呂耀東及家族
|127
|博彩與酒店
|10
|莊佳誠 (Jean Salata)
|95
|金融與投資
|11
|羅家寶
|94
|房地產
|12
|楊建文、林惠英夫婦
|85
|製造業
|13
|蔡志明
|80
|房地產
|14
|米高‧嘉道理
|76
|能源
|15
|董建華和董建成及家族
|75
|物流運輸
|16
|郭基俊和郭基浩
|69
|房地產
|17
|李澤楷
|68
|金融與投資
|18
|Horst Julius Pudwill
|61
|製造業
|19
|郭炳江及郭基煇
|58.5
|房地產
|20
|郭炳聯、郭顥澧、郭基泓
|58
|房地產
|21
|Sohmen-Pao家族
|57
|物流運輸
|22
|凱瑟克家族 (Keswick family)
|46
|多元化經營
|23
|何超瓊
|45
|博彩與酒店
|24
|李德義
|42
|房地產
|25
|陳譚慶芬
|41
|房地產
|26
|李運強
|40.5
|製造業
|27
|劉熾平
|40
|科技
|28
|麥高利 (Ronald McAulay)
|39
|能源
|29
|曹其峰家族
|32
|時裝與零售
|30
|卓軍
|29
|製造業
|31
|方文雄家族
|28
|房地產
|32
|哈利‧般哥 (Harindarpal Banga)
|27.5
|金融與投資
|33
|周凱旋
|27
|金融與投資
|34
|鄧耀
|26.5
|時裝與零售
|35
|羅樂風家族
|26
|時裝與零售
|36
|柯為湘
|25
|房地產
|37
|詹康信家族 (Jim Thompson)
|24
|物流運輸
|38
|邢李㷧
|23.5
|時裝與零售
|39
|廖湯慧靄
|23
|房地產
|40
|梁紹鴻
|22.5
|房地產
|41
|黃敏利
|22.3
|製造業
|42
|胡應湘
|22.2
|房地產
|43
|楊秋梅
|22
|科技
|44
|梁安琪
|21.5
|房地產
|45
|馮國經、馮國綸兄弟
|21
|物流運輸
|46
|羅伯特‧米勒(Robert Miller)
|20
|時裝與零售
|47
|邱達強
|19
|能源
|48
|周勝馥
|18
|物流運輸
|49
|吳繼偉家族
|17.5
|房地產
|50
|黃子欣
|16
|製造業