馬斯克計劃於月球建AI衛星工廠 用質量驅動器發射 X未來推出支付功能「X Money」

據《紐約時報》報道，馬斯克在旗下AI公司xAI的員工大會上表示，公司需要在月球建立工廠以製造AI衛星，並建造一個「質量驅動器」（Mass driver）將衛星發射上太空。他亦指出，要將X的每日活躍人數突破10億，在這期間可能會有早期員工離職。

擬月球建自給自足城市

馬斯克在長達一小時的演講中向員工表示，「你必須去月球。」他構想在月球建立一個自給自足的城市，然後前往火星，最後探索恆星系統尋找外星人。同時，在月球設廠製造衛星，以獲取比地球更多的能源來驅動其AI發展。該想法源於科幻小說，他亦提出建造名為「質量驅動器」的電磁彈射系統，用作發射衛星。

用戶目標十億 早期員工或離職

此外，馬斯克亦透露旗下社交平台X目前擁有約6億月活躍用戶，並計劃在未來數月推出支付功能「X Money」及獨立聊天App，目標是令X成為人們日常必用的App，每日活躍用戶數突破10億。

對於xAI的發展，馬斯克充滿信心，指xAI的發展速度無人能及。但他亦暗示公司正進行架構重組以提升運作效率，並可能會有早期員工離職，直言「有些人適合公司早期階段，但不適合後期階段。」