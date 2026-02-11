騰訊雲夥Tesla升級座艙 推「微信互聯」等功能 覆蓋逾百萬輛車

騰訊（700）旗下騰訊雲於微信公眾號宣佈，與Tesla（特斯拉）共同升級座艙體驗，首批上線「微信互聯」、「目的地服務」兩大功能。此次合作更新將通過OTA（遠程升級）方式，覆蓋中國市場超百萬輛Model 3、Model Y車型，後續全量新車亦將默認搭載這些能力。

騰訊表示，基於騰訊隨行互連能力，打通了手機與車機間的位置流轉壁壘。無論是微信聊天中的位置卡片，還是來自騰訊地圖、百度地圖、高德地圖等多種來源的POI資訊，長按或分享即可直接發送至特斯拉車機，上車即走，導航自動發起。

另外，當車機導航抵達咖啡廳、餐廳、景區等特定目的地時，系統會智慧識別周邊場景；或者通過手機推送或車機螢幕二維碼，快速喚起相關商家的微信小程式，令用戶坐在車裡就能完成預約購票、點餐下單。

相關升級已於今年春節前陸續推送。