Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騰訊雲夥Tesla升級座艙 推「微信互聯」等功能 覆蓋逾百萬輛車

商業創科
更新時間：15:04 2026-02-11 HKT
發佈時間：15:04 2026-02-11 HKT

騰訊（700）旗下騰訊雲於微信公眾號宣佈，與Tesla（特斯拉）共同升級座艙體驗，首批上線「微信互聯」、「目的地服務」兩大功能。此次合作更新將通過OTA（遠程升級）方式，覆蓋中國市場超百萬輛Model 3、Model Y車型，後續全量新車亦將默認搭載這些能力。

騰訊表示，基於騰訊隨行互連能力，打通了手機與車機間的位置流轉壁壘。無論是微信聊天中的位置卡片，還是來自騰訊地圖、百度地圖、高德地圖等多種來源的POI資訊，長按或分享即可直接發送至特斯拉車機，上車即走，導航自動發起。

另外，當車機導航抵達咖啡廳、餐廳、景區等特定目的地時，系統會智慧識別周邊場景；或者通過手機推送或車機螢幕二維碼，快速喚起相關商家的微信小程式，令用戶坐在車裡就能完成預約購票、點餐下單。

相關升級已於今年春節前陸續推送。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
11小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前