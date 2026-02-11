Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星路科技夥阜博集團 開拓IP資產境外RWA通證化

商業創科
更新時間：12:26 2026-02-11 HKT
發佈時間：12:26 2026-02-11 HKT

Web5一站式財富科技平臺星路科技今日（11日）宣布與阜博集團（3738）正式達成戰略合作。雙方將圍繞文化創意IP（知識產權）為核心的資產領域展開境外RWA（現實世界資產）通證化協作。

此次合作將圍繞兩大核心方向，其中包括聚焦IP收益權的價值激活，通過星路科技在資產通證化、全球流動性打通方面的成熟經驗，結合阜博集團在全球IP產業積累的廣泛資源，共同探索IP沉睡資產的盤活路徑，推動相關資產在合規框架下實現高效流轉。

另外，強化IP確權與估值體系，構建全流程、可追溯的IP資產驗證體系，為IP價值評估提供堅實支撐，建立科學的IP估值標準；最終打造基於合規前提下，知識產權的境外RWA通證化路徑。
 

