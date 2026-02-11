派拉蒙出招阻Netflix吞併華納兄弟探索 願付218億終止費 兼加設「延遲費用」

派拉蒙（Paramount Skydance）宣佈強化其對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的敵意收購條款，包括承諾支付高達28億美元（約218億港元）的終止費用，並增設延期補償機制，試圖攔截Netflix與華納兄弟探索早前達成的協議。受消息刺激，派拉蒙周二盤中最多升2.3%、華納兄弟探索漲2.7%，Netflix股價更升3.9%。

承諾向債務再融資提供支持

根據最新聲明，若華納兄弟探索決定終止與串流巨頭Netflix已達成的協議，派拉蒙將承擔華納兄弟探索需向Netflix支付的28億美元終止費用。此外，派拉蒙承諾為華納兄弟探索的債務再融資提供支持，並在必要時支付相關的15億美元費用。

為了展示能迅速通過監管審批的信心，派拉蒙更表示，若交易未能在今年12月31日前如期完成，此後每延遲一季，派拉蒙將向華納兄弟探索股東額外支付每股0.25美元的「延遲費用」。

堅持30美元報價 分析師：吸引力不足

然而，派拉蒙仍維持其每股30美元的全現金收購報價，亦未回應華納兄弟探索對合併後公司將面臨負債水平過高的擔憂。

彭博行業研究分析師Geetha Ranganathan及Raveeno Douglas指出，雖然新條款涵蓋終止費及融資成本，相當於每股增加約1.79美元的價值，但對華納兄弟探索董事會而言仍吸引力不足。分析師在報告中直言，除非基礎收購價提高至至少每股32美元，否則預計華納兄弟探索董事會不會展開談判。

將審視修訂後建議 4月股東會成關鍵

由派拉蒙一直積極推動對華納兄弟探索的收購，惟早前華納兄弟探索董事會同意以每股27.75美元、總值約827億美元，將旗下片廠及HBO Max串流業務售予Netflix。華納兄弟探索回應指，將審視派拉蒙修訂後的收購建議，但目前仍計劃於4月要求股東就Netflix的交易進行表決。

