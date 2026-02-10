強積金發展25年 參與率由約3成增至100% 資產規模突破1.5萬億

退休積金計劃協會（PSA）聯同安永發佈報告，回顧強積金制度25年的發展歷程，指強積金推出前只有約三分之一的僱員擁有退休保障，現時僱主及僱員的強積金參與率已達100%，自僱人士的參與率亦達89%。截至去年9月，強積金資產規模更突破1.5萬億元，較10年前增長130%。

長者貧窮情況較之前改善

報告指出，強積金的淨入息替代率由2011年的34.1%上升至2022年的41.5%，反映退休人士的收入保障有所改善。在強積金推出前，超過四成長者的收入低於社會保障水平，長者貧窮情況亦較之前有所改善。

同時，強積金供款持續穩定流入，為金融市場注入長期資本，強積金基金選擇亦由2001年299隻增加至2025年逾370隻，為成員提供更廣泛的投資選擇。

不過，報告指很多成員依賴強積金作為儲蓄來源之一，因此需要精簡易明的工具及清晰規劃指導。此外，大部分成員傾向一次性提取強積金，但未有具體計劃如何運用這筆資金，反映市場需提供更多退休後收入方案及提取階段（decumulation）方面的教育。

籲檢視供款比率及鼓勵自願供款

報告又呼籲政府、受託人、僱主及成員共同努力，提升長期退休保障的足夠性，建議包括定期檢視現時的強制供款比率；進一步鼓勵額外自願性供款，特別是低收入群組；推動更多產品創新，包括引入新資產類別及支援退休後可持續收入的產品方案，以及善用電子平台（如eMPF）及AI工具，提升行政效率及改善退休規劃體驗。