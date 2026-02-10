萬維數字家辦獲批4號及9號牌 可提供傳統及數碼資產管理服務

萬方家族辦公室旗下萬維數字家族辦公室宣布，已獲證監會批出第4類（就證券提供意見）以及第9類（提供資產管理）牌照。獲得此兩項牌照意味萬維數字家辦將可提供包含傳統資產及數碼資產的受監管投資組合管理服務。

萬維數字家辦負責人兼萬方家族辦公室副行政總裁曹偉超表示，將以盡職盡責的方針進行數碼資產的投資管理。

擬進一步深化在港業務範疇

最新獲發的牌照將進一步深化萬維數字家辦於香港的業務範疇，讓其能夠同時就客戶的證券及數碼資產組合提供專業意見。

萬維數字家辦的客戶現時可以透過其全權委託帳戶將數碼資產納入至原有投資組合當中，而其數碼資產仍將持有於安全的平台或託管機構。資產組合將按照機構投資級別標準進行構建、風險管理及調整。

萬方家族辦公室首席行政總裁關志敏指出，相關牌照將促進銀行、託管人和虛擬資產交易平台間的營運和協調越趨成熟，並為未來建立更具韌性的數碼資產生態系統奠定基礎。