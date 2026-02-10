Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬維數字家辦獲批4號及9號牌 可提供傳統及數碼資產管理服務

商業創科
更新時間：09:25 2026-02-10 HKT
發佈時間：09:25 2026-02-10 HKT

萬方家族辦公室旗下萬維數字家族辦公室宣布，已獲證監會批出第4類（就證券提供意見）以及第9類（提供資產管理）牌照。獲得此兩項牌照意味萬維數字家辦將可提供包含傳統資產及數碼資產的受監管投資組合管理服務。

萬維數字家辦負責人兼萬方家族辦公室副行政總裁曹偉超表示，將以盡職盡責的方針進行數碼資產的投資管理。

擬進一步深化在港業務範疇

最新獲發的牌照將進一步深化萬維數字家辦於香港的業務範疇，讓其能夠同時就客戶的證券及數碼資產組合提供專業意見。

萬維數字家辦的客戶現時可以透過其全權委託帳戶將數碼資產納入至原有投資組合當中，而其數碼資產仍將持有於安全的平台或託管機構。資產組合將按照機構投資級別標準進行構建、風險管理及調整。

萬方家族辦公室首席行政總裁關志敏指出，相關牌照將促進銀行、託管人和虛擬資產交易平台間的營運和協調越趨成熟，並為未來建立更具韌性的數碼資產生態系統奠定基礎。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT