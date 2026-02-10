蔚來擬今年新建1000座換電站 李斌：至今已完成累計1億次換電

內地電動車製造商蔚來（9866）計劃今年新建1000座換電站，並將「加電風景線」擴展至100條。創始人李斌發文指出，繼去年川藏線與滇藏線貫通後，今年將進一步打通絲綢之路換電路線。與此同時，第5代換電站即將啟動大規模建設，相關服務也將延伸至旗下新品牌「firefly螢火蟲」。李斌透露，蔚來至今已完成累計1億次換電，反映其換電模式已通過市場規模驗證。

小馬智行夥豐田推無人的士

自動駕駛領域方面，小馬智行（2026）與豐田中國及廣汽豐田合資公司計劃於今年起，在內地一線城市部署上千輛鉑智4X Robotaxi，開展自動駕駛營運服務。首輛量產版鉑智4X Robotaxi昨日正式出廠，標誌相關業務進入規模化營運階段。該車型搭載小馬智行最新第7代自動駕駛系統，整合北上廣深等一線城市複雜環境長期驗證下技術能力，並針對實際營運場景進行系統級改進。

雙方指，這反映兩企在自動駕駛技術、整車製造及供應鏈協同方面的綜合實力，也為L4級自動駕駛無人駕駛的士的規模化部署打下基礎。豐田則表示，這是該集團首次大規模就無人駕駛的士商業化運作與合作夥伴的戰略合作，也進一步加快小馬智行車隊規模目標的實現。

小鵬在港推XPENG App支付功能

小鵬汽車（9868）昨日在香港推出XPENG App支付功能，與螞蟻國際旗下平台Antom合作，支援AlipayHK支付。香港車主現可透過該App掃描全港超過1600個充電樁的二維碼，直接完成充電啟停與支付流程，未來將陸續接入信用卡及其他支付方式。小鵬國際充電總經理李鵬表示，在充電支付合作外，雙方生態互補。借助Antom及螞蟻國際的全球流量導入品牌充電站，小鵬將開展更多異業合作及活動權益，為全球用戶帶來更豐富體驗。