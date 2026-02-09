Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上商推e利是大抽獎 最多送750元現金 

商業創科
更新時間：17:53 2026-02-09 HKT
發佈時間：17:53 2026-02-09 HKT

農曆新年將至，上海商業銀行宣佈推出「e利是」功能及大抽獎，客戶有機會贏取紀念禮品或現金獎；同時，上商支付應用程式內亦推出以馬年為主題的賀年Sticker，讓客戶分享有趣的馬年賀年貼圖。

派20元或以上可享抽獎

今年2月16日至3月6日期間，上商個人客戶於推廣期內使用「上商支付」應用程式成功派發「e利是」達港幣或人民幣20元或以上，即可獲得一次抽獎機會，有機會贏得「上海商業銀行x上海灘75周年紀念禮品套裝」或港幣750元現金獎，惟每位客戶限中獎一次。

推出8款馬年賀年貼圖

另外，上商特別準備一套8款以「馬」為主題的賀年貼圖，客戶派發「e利是」之外，亦可發送精美貼圖傳遞祝福；同時，為慶祝上商75周年誌慶，上商亦特別推出限量版「75周年利是封套裝」。

