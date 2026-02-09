馬斯克稱SpaceX重心轉移月球 料10年內建「可自我發展城市」

SpaceX行政總裁馬斯克周日在社交平台X上透露，SpaceX已將重心轉移至在月球建立一個「可自我發展的城市」（Self-growing city），並預計此目標可在10年內實現。他亦表示，雖然SpaceX計劃於約5至7年內啟動相關工作，但目前的「壓倒性優先事項」是保障人類文明的未來，而登陸月球是更快捷的途徑。

SpaceX併購xAI 估值衝上1萬億美元

據早前《華爾街日報》報道指出，SpaceX已向投資者表明會優先執行登月計劃，並將無人登月任務的目標定於2027年3月，火星任務則延後推進。惟他去年曾揚言，要在2026年底前發送無人飛船前往火星。

馬斯克發表言論之際，SpaceX已宣佈同意收購其AI初創企業xAI。目前SpaceX的估值高達1萬億美元，而xAI的估值則為2,500億美元。