Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克稱SpaceX重心轉移月球 料10年內建「可自我發展城市」

商業創科
更新時間：10:20 2026-02-09 HKT
發佈時間：10:20 2026-02-09 HKT

SpaceX行政總裁馬斯克周日在社交平台X上透露，SpaceX已將重心轉移至在月球建立一個「可自我發展的城市」（Self-growing city），並預計此目標可在10年內實現。他亦表示，雖然SpaceX計劃於約5至7年內啟動相關工作，但目前的「壓倒性優先事項」是保障人類文明的未來，而登陸月球是更快捷的途徑。

SpaceX併購xAI 估值衝上1萬億美元

據早前《華爾街日報》報道指出，SpaceX已向投資者表明會優先執行登月計劃，並將無人登月任務的目標定於2027年3月，火星任務則延後推進。惟他去年曾揚言，要在2026年底前發送無人飛船前往火星。

馬斯克發表言論之際，SpaceX已宣佈同意收購其AI初創企業xAI。目前SpaceX的估值高達1萬億美元，而xAI的估值則為2,500億美元。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT