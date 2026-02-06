羅兵咸調查顯示香港CEO對經濟信心飆至六成 AI成增長關鍵 內地企業轉戰東南亞中東

羅兵咸永道發布最新全球CEO調查顯示，香港CEO對經濟前景樂觀度顯著提升，對本港經濟信心由往年約40%躍升至61%，對全球經濟增長信心達70%，高於全球平均；該行中國副主席兼管理合夥人李尚義表示，這一變化反映香港經濟復甦勢頭明顯，儘管短期存在地緣政治等不確定性，但98%的香港CEO對未來三年的營收增長仍持樂觀態度。



投資布局方面，國際投資者對中國市場的投資意向回升25%，帶動港股及併購活動回暖，私募基金對中港企業的查詢量明顯增加。與此同時，內地企業「走出去」的方向出現顯著轉變，對美國的投資佔比由46%銳減至27%，轉而加大對東南亞及中東市場的投入。越南、馬來西亞成為內企新寵，投資比例各達12%，兩國去年均未進入十大投資目的地，反映企業為規避美國關稅影響，加速產業鏈多元化布局。中東投資比例則由5%翻倍至10%。

內企對港投資降至12%

值得注意的是，內地企業對香港的直接投資佔比由30%降至12%，李尚義解釋，這並非對香港信心下降，而是香港更多扮演「走出去」的平台角色，資金多經香港最終流向東南亞等地，港股的活躍表現仍反映市場對香港的信心。



AI成為企業增長關鍵，58%香港CEO指AI帶動營收增長，遠高於全球29%；香港17%企業同時實現增收與降本，亦優於全球12%。李尚義表示，香港具備企業文化、技術整合、人才儲備等優勢，可善用內地數碼化技術提升AI應用。惟AI擴大「攻擊面」，56%港CEO將網絡安全列為最大威脅，遠高於全球31%；68%港企面臨數據私隱壓力，高於全球39%。羅兵咸永道可持續發展鑒證主管合夥人方蘊萱指出，數據保護與合規成港企首要挑戰。



羅兵咸永道的CEO調查已進行29年，今次涵蓋95個國家及地區4,454位企業領袖，包括54位香港CEO，調查於2025年9月30日至11月10日進行。