金掛墜被指成色不足 周生生：官方檢驗證實符合國家標準
更新時間：11:08 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:08 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:08 2026-02-06 HKT
早前有報道指一位內地清遠消費者在當地周生生（116）門店購買足金福袋掛墜，對飾品含金量產生懷疑，並自行將掛墜送檢，結果發現掛墜不同點位金含量數據存在差異，含有鐵、銀、鈀等多種其他金屬元素。周生生繼日前發檢測報告回應後，今日（6日）再發聲明指，涉事足金產品送交內地政府相關部門檢驗後，證實其金含量符合國家足金標準要求，屬正品足金。
周生生表示，就內地市場對其附屬公司周生生（中國）商業有限公司所售黃金產品含金量之質疑，該公司高度重視，已嚴肅地完成調查。
同時符合香港「足金」含金量
為回應公眾關切，該附屬公司已於2月4日將涉事足金產品送交內地政府相關部門檢驗。檢測結果顯示，產品之金含量符合國家足金標準要求，屬正品足金。該結果亦符合香港《商品說明（標記）（黃金及黃金合金）令》所訂「足金」含金量之標準。
周生生表示，產品品質一直是集團首要使命，期望藉檢測結果消除各界對產品安全與品質的疑慮。
該公司又指，為確保每一件產品之質量，於品質監控方面採取多重工序管理，涵蓋設計、生產、檢測、抽驗以至門店驗收等各環節。所有程序均嚴格遵循既定標準並詳加紀錄，確保每項產品以最安心可靠狀態交付予顧客。
相關文章：內地購足金掛墜 現刮痕白印 被指成色不足 周生生即發布檢測報告回應
最Hit
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
2026-02-05 10:37 HKT
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
2026-02-04 13:06 HKT