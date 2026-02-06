金掛墜被指成色不足 周生生：官方檢驗證實符合國家標準

早前有報道指一位內地清遠消費者在當地周生生（116）門店購買足金福袋掛墜，對飾品含金量產生懷疑，並自行將掛墜送檢，結果發現掛墜不同點位金含量數據存在差異，含有鐵、銀、鈀等多種其他金屬元素。周生生繼日前發檢測報告回應後，今日（6日）再發聲明指，涉事足金產品送交內地政府相關部門檢驗後，證實其金含量符合國家足金標準要求，屬正品足金。

周生生表示，就內地市場對其附屬公司周生生（中國）商業有限公司所售黃金產品含金量之質疑，該公司高度重視，已嚴肅地完成調查。

同時符合香港「足金」含金量

為回應公眾關切，該附屬公司已於2月4日將涉事足金產品送交內地政府相關部門檢驗。檢測結果顯示，產品之金含量符合國家足金標準要求，屬正品足金。該結果亦符合香港《商品說明（標記）（黃金及黃金合金）令》所訂「足金」含金量之標準。

周生生表示，產品品質一直是集團首要使命，期望藉檢測結果消除各界對產品安全與品質的疑慮。

該公司又指，為確保每一件產品之質量，於品質監控方面採取多重工序管理，涵蓋設計、生產、檢測、抽驗以至門店驗收等各環節。所有程序均嚴格遵循既定標準並詳加紀錄，確保每項產品以最安心可靠狀態交付予顧客。

