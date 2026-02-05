阿里雲為意大利冬奧引進雲端及AI技術 即時360度回放升級

阿里巴巴（9988）集團旗下阿里雲宣布，將與國際奧委會（IOC）及奧林匹克廣播服務公司（OBS）合作，為2026年米蘭科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會及殘奧會提供核心雲端與AI技術支持。

360度回放應用17個項目 新增「時空切片」效果

阿里雲將為本屆冬奧推出升級版即時360度回放系統。該系統由AI算法驅動，能在15至20秒內完成運動員關鍵動作的三維重建，系統將應用於冰球、自由式滑雪、花式滑冰等17個項目，除保留「子彈時間」特效外，新增的「時空切片」功能可在單一畫面中呈現運動員連續動作階段。

OBS正初步開發由阿里雲「通義千問」大語言模型驅動的媒體自動描述系統。該系統能自動識別運動員、標記關鍵時刻並生成賽事描述，將影片標註工作從以往的手動處理縮短至數秒。製作團隊透過自然語言指令如「查找花樣滑冰金牌表演」，即可檢索所需內容。

雲端轉播支持39家機構 首推「奧運AI」助手

雲端轉播將進一步成為奧運轉播的核心基礎設施。自2020年東京奧運引入後，奧運雲直播平台於2026年冬奧將支持39家轉播機構，提供428條直播訊號包括26條超高清訊號及72條音頻訊號。該平台通過取代傳統衛星傳輸，有效降低成本與技術複雜性。同時，OBS奧林匹克視頻播放器將首次基於阿里雲基礎設施提供高清直播。

2026年意大利冬奧會亦將見證奧運史上規模最大的「即用型」數字資產。超過5,000條短片內容，將透過由阿里雲雲端平台OBS Content+向全球發布。

本屆賽事將推出首個由「通義千問」模型驅動的「奧運AI」系統。該助手將嵌入IOC官方網站，為全球粉絲提供多語言對話、即時賽事查詢及文章摘要等功能。同時，阿里雲升級的「體育AI」媒體存檔解決方案，將管理超過8PB的歷史奧運內容，並利用AI實現自動標註與對話式檢索，將過往媒體資產轉化為易於搜尋的數字知識庫。