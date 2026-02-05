Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里雲為意大利冬奧引進雲端及AI技術 即時360度回放升級

商業創科
更新時間：21:36 2026-02-05 HKT
發佈時間：21:36 2026-02-05 HKT

阿里巴巴（9988）集團旗下阿里雲宣布，將與國際奧委會（IOC）及奧林匹克廣播服務公司（OBS）合作，為2026年米蘭科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會及殘奧會提供核心雲端與AI技術支持。

360度回放應用17個項目 新增「時空切片」效果

阿里雲將為本屆冬奧推出升級版即時360度回放系統。該系統由AI算法驅動，能在15至20秒內完成運動員關鍵動作的三維重建，系統將應用於冰球、自由式滑雪、花式滑冰等17個項目，除保留「子彈時間」特效外，新增的「時空切片」功能可在單一畫面中呈現運動員連續動作階段。

OBS正初步開發由阿里雲「通義千問」大語言模型驅動的媒體自動描述系統。該系統能自動識別運動員、標記關鍵時刻並生成賽事描述，將影片標註工作從以往的手動處理縮短至數秒。製作團隊透過自然語言指令如「查找花樣滑冰金牌表演」，即可檢索所需內容。

雲端轉播支持39家機構 首推「奧運AI」助手

雲端轉播將進一步成為奧運轉播的核心基礎設施。自2020年東京奧運引入後，奧運雲直播平台於2026年冬奧將支持39家轉播機構，提供428條直播訊號包括26條超高清訊號及72條音頻訊號。該平台通過取代傳統衛星傳輸，有效降低成本與技術複雜性。同時，OBS奧林匹克視頻播放器將首次基於阿里雲基礎設施提供高清直播。

2026年意大利冬奧會亦將見證奧運史上規模最大的「即用型」數字資產。超過5,000條短片內容，將透過由阿里雲雲端平台OBS Content+向全球發布。

本屆賽事將推出首個由「通義千問」模型驅動的「奧運AI」系統。該助手將嵌入IOC官方網站，為全球粉絲提供多語言對話、即時賽事查詢及文章摘要等功能。同時，阿里雲升級的「體育AI」媒體存檔解決方案，將管理超過8PB的歷史奧運內容，並利用AI實現自動標註與對話式檢索，將過往媒體資產轉化為易於搜尋的數字知識庫。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
6小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
6小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
14小時前
02:34
龍蝦灣謀殺案｜62歲案件主謀隱姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被發現行蹤
突發
4小時前
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
8小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
9小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
10小時前