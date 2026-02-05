美團56億收購叮咚中國業務 內地併入逾千前置倉 賣家禁5年國內零售競爭

美團（3690）公布，收購內地生鮮電商叮咚（美：DDL）的中國業務100%股份，初始代價為7.17億美元（約55.9億港元），賣家可從叮咚中國業務公司提取最多2.8億美元（約21.8億港元），但仍需確保淨現金不低於1.5億美元（約11.7億港元）。有關交易須通過市監局反壟斷審查。

美團：高度重視食雜零售業務 發揮雙方優勢

美團指，高度重視食雜零售業務，而叮咚是國內食雜零售領域頭部玩家，具備市場一流的供應鏈能力，生鮮產地直採率高，自有品牌產品矩陣豐富，複購率高，深受消費者喜愛。美團指，本次交易將有助於充分發揮雙方在商品力、技術、 營運等方面的優勢，為消費者提供更優質的消費和配送體驗。

截至去年9月，叮咚在國內共營運超過1,000個前置倉，月購買用戶數超過700萬名。

叮咚梁昌霖：雙方理念契合

叮咚創辦人、主席兼首席執行官梁昌霖表示，其追求「好用戶、好商品、好服務、 好心智」的理念，與美團「幫大家吃得更好，生活更好」的使命十分契合，為雙方策略合併奠定基礎。

根據協議，梁昌霖承諾自出售公司起5年內，針對大中華區生鮮食品雜貨領域面向消費者（ToC）的電商業務，將承擔競業禁止及禁止招攬義務。