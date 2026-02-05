港話通推出線上求籤 AI解讀黃大仙祠籤文

港產AI智能助理「港話通」宣布，推出「AI線上求籤」功能，籤文內容來自黃大仙祠，港話的「AI大師」將為每支籤文提供詳細的解籤和拆解，幫助用戶理解其含義。

基礎求籤無限用 深度解籤一次要20積分

港話通指出，其線上求籤功能可在主頁點擊「求籤」，有關功能分成「基礎求籤」及「大師深度解籤」兩部分，基礎求籤不扣分、不設上限，而每次大師深度解籤需消耗20積分，每天最多可使用5次。

深度解籤服務逐句解讀

在「大師深度解籤」方面，系統將提供綜合運勢、愛情運、財運及事業運四大選項，由「AI大師」即時指點迷津，能針對用戶問題進行深度分析。深度解籤功能亦會因應籤文內容生成逐句解籤，並就用戶所選選項提出短中長期的建議行動、策略及心態。

旨在提升AI體驗 港話通：屬娛樂性質

港話通產品研發團隊表示，AI近年已經深入市民生活的不同方面，是次引入線上求籤功能，旨在為AI應用加入趣味體驗，強調AI生成的結果屬於娛樂性質，僅供用戶參考。

「港話通」是為香港市民提供AI智能諮詢服務的平台，由InnoHK創新香港研發平台旗下「香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）」研發，以及由港話通全維服務公司營運。平台採用HKGAI的人工智能大語言模型技術，支援廣東話、普通話及英語三語融合，並整合本地知識庫及政府公開數據，為市民日常生活提供資訊服務。