特朗普政府據報要求Nvidia同意KYC等條件 才准出口H200晶片

商業創科
更新時間：10:20 2026-02-05 HKT
發佈時間：10:20 2026-02-05 HKT

據路透引述消息報道，美國特朗普政府願意允許TikTok母公司字節跳動購買英偉達（Nvidia）的H200晶片，但英偉達尚未同意其提出的條件，並正進行更廣泛的談判。

報道指出，美國大約兩周前表示將批准有關許可證，但英偉達尚未接受美國政府目前擬定的「了解你的客戶」（KYC）要求，以確保中國軍方無法取得有關晶片，同時亦需滿足其他條件。

稱許可條件必須具有商業可行性

英偉達發聲明指出，作為美國政府和潛在客戶之間的中間人，必須遵守美國相關限制，又表示「我們無法自行決定是否接受或拒絕許可條件，雖然KYC很重要，但這並非問題的關鍵，而美國企業要想實現銷售，許可條件必須具有商業可行性，否則市場將繼續轉向外國替代品」。

報道又提到，中國已初步批准字節跳動、騰訊（700）和阿里巴巴（9988）這三大科技公司及AI初創公司Deepseek進口英偉達晶片，但中國審批的具體監管條件仍在最終確定中。
 

