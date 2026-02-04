嘉信理財日均交易量連續3季突破700萬宗 升級交易平台功能

嘉信理財（Charles Schwab）宣佈，對其Charles Schwab交易平台進行升級，以滿足客戶需求，並提到其日均交易量已連續三季突破700萬宗。該行董事總經理兼交易服務主管James Kostulias表示，將持續聆聽並高度重視客戶意見，並持續增加新功能和資源，服務客戶及擴展服務範圍。

交易平台新功能方面，在Schwab.com.hk及Schwab Mobile上將提供「盤後估值」切換功能，允許客戶根據常規市場收盤估值或盤後估值，檢視持倉層面盈虧、日變動及市值；同時，提供基本面與研究評級，透過超過15項新增數據點，例如每股盈利增長、收入增長、股本回報等，以及來自獨立金融研究供應商CFRA、晨星、路透社和Argus的獨立研究評級，以助投資者掌握持倉的財務健康狀況與盈利能力。

在Schwab.com.hk上，提供歷史報價表格視圖，即在研究股票、ETF 或指數的資料頁面中，圖表提供對應的「表格視圖」，方便偏好以表格格式檢視歷史價格的客戶；同時新增匯出功能。

此外，thinkorswim®平台新增功能亦包括帳戶顯示管理、自訂欄位列、投資組合管理、現金及掃描載具歷史記錄（帳戶歷史），以及可於「即時新聞」工具中篩選新聞來源。