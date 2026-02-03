上商CEO林永德辭任 正物色接任人選

上海商業銀行宣布，行政總裁林永德已辭任，並即時生效。該行指，董事會已物色行政總裁一職的繼任人選，並將適時作出進一步公布，而在過渡期間，副行政總裁兼集團企業銀行業務總監鍾孟廷，已即時接任行政總裁的權責。

管理層有序交接 營運無影響

上海商業銀行表示，是次管理層交接以有序方式進行，對本行的日常營運、管治架構及策略重點概無影響，亦感謝林永德於任內對本行所作出的貢獻及盡心服務，並祝願其未來發展一切順遂。

該行指出，其財務狀況穩健，營運動力持續，業績亦錄得增長，將持續以一貫的專業精神、穩健表現及服務熱忱提供服務。