DFI零售集團夥Becon推出AI皮膚及頭皮分析服務 將於亞洲逾400間店鋪推出

商業創科
更新時間：17:30 2026-01-30 HKT
發佈時間：17:30 2026-01-30 HKT

DFI零售集團今日（30日）宣佈，與獲三星投資支持的公司Becon建立夥伴合作關係，於亞洲區內線上及線下渠道推出AI皮膚及頭皮分析。是次合作將於香港、澳門、印尼、馬來西亞及新加坡超過400間DFI旗下健康與美容品牌萬寧及Guardian店鋪分階段推出AI皮膚及頭皮分析服務，並分階段在萬寧及Guardian手機應用程式推出簡單版（Lite），進一步延伸線上體驗。

2025年試行成功 顧客調查接近滿分

此服務拓展是建基於2025年試行項目的成功，該試行不僅展現出強勁的顧客參與度，亦帶動顯著的購買轉化及購物籃增長，更在顧客回訪的意向調查中，持續在滿分7分中，獲得超過6.5分。透過Becon的技術方案，萬寧及Guardian能運用數據分析，為顧客提供度身訂造的全方位健康建議及個人化推薦。

顧客可先從線上快速分析開始，繼而到店鋪接受更全面深入的分析，並由受培訓的專員提供專業諮詢。同時，隨着萬寧及Guardian持續擴展以功能及成效為本的多元保健產品。

DFI與Becon將持續緊密合作，於2026年開始逐步於店鋪及手機應用程式中推出此技術方案。，並配合於部分市場分階段推出的手機應用程式簡單版（Lite）體驗。

