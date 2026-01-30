Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

據報滙豐重建香港投行業務 冀提升港股IPO市佔 

商業創科
更新時間：12:48 2026-01-30 HKT
發佈時間：12:48 2026-01-30 HKT

據英國《金融時報》報道，滙豐（005）正專注重建其香港投資銀行業務，以擴大在香港IPO市場份額。

報道指，去年港交所（388）逾百個上市項目中，滙豐只在其中一個擔任主要保薦人。據Dealogic數據，滙豐去年在亞太地區股票資本市場交易的排行第十，主要受益於印度的強勁表現，但錯過了其主要市場之一——香港的IPO熱潮。

滙豐企業及機構銀行部門主管Michael Roberts直言：「如果有一個領域我們將狂熱專注，那就是擴大並提高我們在香港IPO市場份額。」

報道指，Roberts已制定了一項計劃，通過從中國招聘銀行家來擴大滙豐在區內的股票資本市場團隊，以利用中國公司湧向香港上市的趨勢，他預計這一趨勢將繼續，「香港是中國連接世界的紐帶。我認為我們在增加資源方面有點晚，但我們有一個積極的計劃在中國增加資源。」

Roberts又說：「現在香港的IPO比倫敦多，如果你是滙豐，你會把賭注押在哪裡？當然是增長最高的地方。」

