黑石擬入主新世界震驚市場 擅長買低估值資產 再沽售圖利 曾助一名牌酒店起死回生

【新世界/黑石集團/Blackstone】本港四大地產商之一的新世界發展（017）突傳控股權易手，彭博報道，周大福企業正與美國資產管理公司黑石集團（Blackstone）深入討論，或出讓新世界控股權。新世界昨晚發通告回應指，控股股東周企接獲部分潛在投資者接洽，但未有披露投資者身份，並澄清未達成任何協議。雖然市場對鄭家純家族棄新世界控股權感驚訝，但有分析認為「恒生都會私有化，好多野已經不足為奇」，相信黑石入主，或有助新世界絕處逢生；亦有分析認為，引入黑石有助強化企業管治，助新世界逐步擺脫傳統的家族經營模式。

新世界股價截至中午報11.54元，升3.68%，本月累計升逾六成，達61.07%；黑石集團（美：BX）周四收報142.94美元，跌2.62%，本月跌幅為7.27%，連續6個交易日下跌，累計跌8.63% 。

助擺脫傳統家族經營模式「黑石擁重組人才」

新世界近期多次傳出股權變動，昨晚該公司發公告澄清，指已向控股股東周大福企業查詢，並獲告知已接獲部分潛在投資者，就可能投資新世界事宜接洽。但新世界指出，目前尚未與任何潛在投資者、潛在投資金額、性質或形式達成任何協議，概不保證有關潛在投資將會進行與否。

彭博引述消息報道指，目前持有新世界45.33%股權的周企，將向黑石出售股份，但尚未知黑石取得多少股份，以及最終作價，亦不知道交易鄭氏家族會否一同注資。報道指，黑石在入股後可協助新世界重組，而新世界亦能繼續出售資產以增強流動性。

事實上，新世界與黑石的傳聞於去年8月已流傳，當時據報新世界與黑石討論出售資產，或涉及私有化方案，但新世界當時澄清，尚未有任何人士就收購新世界股份的要約與其接觸。

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，新世界出售控股權消息或令市場一時驚訝，但「恒生都會私有化，好多野已經不足為奇」，如交易屬實，將象徵四大家族從事地產事業的印象逐步淡化。黑石擁有重組人才、市場關係網絡廣闊，相信有能力在本港樓市環境中，助新世界絕處逢生，加速資產變現。

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，若引入如黑石這類國際知名投資者，可能利大於弊，或可進一步強化企業管治，逐步擺脫新世界家族經營的傳統模式，帶來新氣象。

黑石集團為全球最大的另類資產管理公司，去年底資產規模達1.28萬億美元（約9.9萬億港元）。

黑石為全球最大另類資產管理公司

一向無寶不落的黑石集團，為全球最大的另類資產管理公司，即投資房地產、基建、私募股權等，去年底資產規模達1.28萬億美元（約9.9萬億港元）。黑石擅長物色估值低殘的優質資產，推動公司業務好轉後善價而沽，最經典例子為2007年斥260億美元天價收購當時全球酒店營運龍頭希爾頓集團（Hilton）並進行私有化，但隨後遇上金融海嘯，有關投資帳面錄得巨額虧損。但黑石持續投放資本並改善酒店營運，最終2013年推動希爾頓再度上市。連同往後幾年逐步減持，據報黑石11年投資總回報高達140億美元。

去年完成處置千億債務

周大福企業主席兼新世界主席鄭家純日前接受傳媒訪問指，周企將持續追求能創造「雙贏局面」的交易，其作風將秉持「鄭氏家族理念」，而非傳統投資模式。他談到退出投資時，表示不應該追求「賺盡一分一毫」，而是要確保投資能為社區產生正面影響。

周大福企業主席兼新世界主席鄭家純。

截至去年6月底，新世界綜合債務淨額1201億元，淨負債比率為58.1%，該集團正在持續推進「減債七招」，去年已透過再融資、獲授貸款、永續債券削債方案等，已處理超過1000億元債務。早前新世界據報向投資者表示，正努力於6月底前財年實現正現金流，並加快資產處置，以填補數十億美元的缺口。

