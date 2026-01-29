長和旗下中國飛機服務與Elior Asia合作 在港設飛機部件交易中心

長和（001）有份持股的中國飛機服務，與法國航空服務公司Elior Asia簽署合作備忘錄，宣布成立合資企業，在香港開拓飛機拆解業務，並成立首個飛機部件交易中心，藉此建立亞洲首個飛機退役可持續供應鏈。 中飛服務行政總裁Norbert Marx表示，全球飛機交付缺口達5,000架，對替換件和備件需求上升，而香港定位更能吸引東南亞及一帶一路國家的客戶。

航企可在港處理退役機隊

根據合作備忘錄，合資公司由中飛服務及Elior Asia各持股50%，將在中飛位於香港國際機場的機庫，處理飛機退役的多階段流程，包括拆解、零件重新認證與貿易，以及金屬回收。中飛指，該公司在飛機維修方面發展成熟，而Elior屬全球可持續飛機退役與回收服務的專家，是次合作讓亞洲區內的航空公司多一個選擇，可以在香港處理退役機隊。

Norbert Marx指出，2019年至今全球飛機交付缺口超過5,000架，其中一個主因是引擎供應短缺，以致很多飛機被迫押後退役時間，帶動對替換件和備件的需求上升。他續稱，因飛機零部件供應不足，退役飛機拆解市場的發展潛力龐大，每架退役飛機中，從渦輪引擎到外殼金屬，高達90%材料和部件可以回收予其他飛機更換及重用。

合資公司今年展開業務

Marx預計，合資公司在今年展開業務，期望可每一至兩星期持續有飛機來港退役，並將零部件在交易市場流轉。他又指出，由於航空業需應對地緣政治風險，以及考慮退役處置成本，在香港設立飛機部件交易中心，能夠連繫中國供應鏈，吸引東南亞及一帶一路國家飛機來港退役，與到歐美市場退役相比更具競爭力。但他強調，該企從事國際性業務，歡迎全球任何飛機來港。

中飛服務主要由長和及中航集團持有，各持股47.97%，餘下由中華航空持股4.06%。事實上，長和亦有份促進是次合作，Marx提及，長和屬一家國際集團，了解同樣是國際級領域的航空飛機管理行業，今次大力支持中飛與Elior合作，推動香港航空服務業新發展。

Elior Group亞洲行政總裁張羿則指出，在港建立據點除了發展可持續航空回收生態圈，更應推動本港相關產業發展，如航空業保險等，並能引入更多飛機租賃公司來港發展。她又稱，希望政府能為該行業作出支援，「我們不求減稅，希望能夠協助對外推廣行業。」