「試玩毛」班底再搞包剪揼大賽 盼新年一齊玩實體遊戲 「唔好掛住㩒電話」

早前網絡綜藝節目《墨魚遊戲3》中一場「包剪揼連勝」掀起網上熱話後，「試玩毛」班底梁焯霖（Casper）與林子峰（Stone）所創辦的網絡綜藝團隊「一齊玩」及「香港包剪揼協會」，正與南豐集團旗下保育地標項目南豐紗廠（The Mills）合作，再次將「包剪揼」等經典童年遊戲轉化為大型實體遊戲企劃《新春開局》。南豐集團市場及傳訊部總經理李樂敏 （Amanda）接受《星島頭條》專訪時明言，長遠願景是構建一個「完整的創意生態圈」，讓創作人能在此實踐具商業潛力的項目，實現可持續發展。

南豐紗廠聯乘前《試玩毛》團隊，呈獻全港首個大型實體綜藝遊戲企劃「新春開局」。

與南豐紗廠合作 雙方願景吻合

梁焯霖受訪時亦分享，將「包剪揼」等童年遊戲轉化為大型實體活動，靈感源於前網絡頻道「試當真」綜藝節目《試玩毛》中，林子峰展現了該遊戲的觀賞性與刺激性，「我們想帶出『一齊玩』的概念，讓大家在新年聚在一起，不是回家打機按電話」。

他認為，遊戲作為「第九藝術」，核心在於提供獨特的體驗與經歷。是次與南豐紗廠的合作，契機在於雙方願景吻合，紗廠提供場地與全力支援，讓團隊能專注創意發揮，「我們說要怎樣玩、怎樣搞、怎樣宣傳，他們都很支援並交給我們，所以我們現在主要創意先行。」

探索商業模式 研IP合作可能性

對於商業融合，梁焯霖指模式仍在摸索中，類似以往製作網絡節目，需依靠贊助或公眾參與，如活動報名費來支持。他坦言，首個大型活動尚未舉行，盈利能力有待驗證，但對發展抱持開放態度。李樂敏則強調此次企劃是「希望大家能夠在一個商業一點的平台，再去玩遊戲，再去跟大眾互動。」

至於籌辦首個大型活動面臨的實際執行難題，梁焯霖指包括如何讓上千人有序參與比賽，最終透過分組賽制解決，宣傳上亦需借助藝人朋友擴大聲量。展望未來，「一齊玩」團隊希望涉足更多與「玩」相關的領域，包括開發原創綜藝式實境遊戲、企業和學校的團隊培訓活動、桌遊等，並積極探索遊戲IP合作的可能性。

年輕人具創意 惟缺乏落實渠道

林子峰則透露，成立「香港包剪揼協會」源於對日常事物競技化的觀察，如日本辦公室椅競速，他認為此類活動可以讓大家離開舒適圈，為了同一件事獲得隨機快樂和新鮮感，與獨自沉浸線上遊戲截然不同。

林子峰直言，年輕一代有許多新技能與創意，但往往缺乏將想法落實的渠道，希望走出第一步將創意呈現出來。他提到，「很多中間的步驟、過程，我是不懂的，但是南豐紗廠這麼多年搞過不同大大小小的實體活動，他們的經驗真的可幫助我們」，並舉例指從活動報名網頁製作的技術支援到現場執行經驗，紗廠團隊的協助讓創意得以順利落地。他期望未來能與國際相關組織連結，將本土創意遊戲文化推向更廣闊舞台。

南豐推動發展 建可持續生態圈

南豐紗廠方面，近年積極強化「本地創意引擎」角色，透過「平台、空間、策展、社群」四大優勢的整合，具體推動產業發展，建立「可持續的創作生態圈」。李樂敏闡釋，「我們不僅儲存歷史，同時希望將這個地方啟動創作、連結社群，甚至孵化一些創意的專案」。

南豐集團市場及傳訊部總經理李樂敏明確指出，其長遠願景是構建一個「完整的創意生態圈」。

就「平台」而言，依託南豐作坊、南豐店堂及CHAT六廠（南豐紗廠）三大支柱，提供資源與網絡；「空間」上會開放靈活的場地，鼓勵各種形式的文化實驗；「策展」上主動與不同團體共創、共學，而非單純提供場地；「社群」方面則透過各類工作坊及社區計劃，拉近藝術與生活的距離。

具體案例包括，與本地藝術團體HKwalls統籌、集結多位新生代藝術家創作的45米長立體壁畫，以荃灣及紗廠的過去、現在、未來為主題，融入立體元素，打破平面創作界限。另一深度合作是與作家陳慧共同開發的「女工三部曲」跨媒體項目，將文字延伸為編織藝術壁畫及沉浸式體驗劇場，深刻連結場地歷史。

觀眾不單止要看 還想參與其中

面對創意產業快速演變，李樂敏觀察到「參與式文化體驗」已成明確趨勢，「觀眾不單止是要看，他們希望可以參與其中。」紗廠未來策展將聚焦於此，並擴大跨界合作規模，涵蓋文學、音樂、棟篤笑、設計，以及新興的遊戲領域。她強調，實體場地透過遊戲、音樂、人際交流所帶來的「情緒價值」，是線上體驗難以取代。

基於對趨勢的洞察，紗廠選擇與網絡綜藝節目「一齊玩」創辦人梁焯霖 及其團隊，以及藝人暨香港包剪揼協會會長林子峰合作，推出大型新春實體遊戲企劃《新春開局》。她指出，「我很想香港有一個機會，大家可以創作一個新的商業模式出來，創意是賺到錢的。」

該遊戲企劃會將南豐紗廠轉化為競技舞台，首場活動為「第一屆全港包剪揼大賽」，預計召集逾千人參與，勝出者將可與林子峰及神秘嘉賓進行明星賽對決，其後亦有百人對戰的神秘遊戲登場。李樂敏坦言是團隊粉絲，欣賞他們將童年遊戲「包剪揼」以新手法呈現，遊戲能跨越世代產生共鳴，認為此次合作是一次「聰明」的嘗試。

