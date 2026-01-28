Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐股價再創新高 艾橋智發表「致香港的公開信」 稱恒生開展新篇章

商業創科
更新時間：11:11 2026-01-28 HKT
發佈時間：11:11 2026-01-28 HKT

恒生銀行（011）按私有化時間表於昨日收市後正式退市，結束近54年的上市地位，該行股東預計2月4日或之前收到每股155元款項。另一方面，滙豐（005）行政總裁艾橋智在報章發表「致香港的公開信」，提到恒生雖然不再是上市公司，但將繼續秉承傳統，開展新篇章。該股今早曾報138.4元，升近3%，再創新高。

未來結合兩行傳統及優勢

艾橋智表示，恒生昨日道別香港交易所，是市場一個重要的時刻，未來透過結合兩家銀行的傳統、恒生紮根本地優勢，以及滙豐通達全球網絡，會繼續為家庭、中小企、創業者、投資者及企業開拓更多新機遇。

他提到，恒生與滙豐自創立以來，與香港攜手並進，「永恒生長」是銀行的共同承諾，代表對香港未來充滿信心，也體現了恒生銀行在本港的獨特地位。他又指，恒生將維持獨立運作，擁有自身的管治架構、品牌、分行網絡，以及客戶定位。

此外，他指恒生一直為市民所珍視的價值、對社區的貢獻，以及跨越世代的服務文化，將傳承延續，表明「客戶所期待的服務和支持不會改變」。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
17小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
16小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
22小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
19小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
3小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
14小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
14小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
23小時前
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
商業創科
5小時前