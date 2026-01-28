滙豐股價再創新高 艾橋智發表「致香港的公開信」 稱恒生開展新篇章

恒生銀行（011）按私有化時間表於昨日收市後正式退市，結束近54年的上市地位，該行股東預計2月4日或之前收到每股155元款項。另一方面，滙豐（005）行政總裁艾橋智在報章發表「致香港的公開信」，提到恒生雖然不再是上市公司，但將繼續秉承傳統，開展新篇章。該股今早曾報138.4元，升近3%，再創新高。

未來結合兩行傳統及優勢

艾橋智表示，恒生昨日道別香港交易所，是市場一個重要的時刻，未來透過結合兩家銀行的傳統、恒生紮根本地優勢，以及滙豐通達全球網絡，會繼續為家庭、中小企、創業者、投資者及企業開拓更多新機遇。

他提到，恒生與滙豐自創立以來，與香港攜手並進，「永恒生長」是銀行的共同承諾，代表對香港未來充滿信心，也體現了恒生銀行在本港的獨特地位。他又指，恒生將維持獨立運作，擁有自身的管治架構、品牌、分行網絡，以及客戶定位。

此外，他指恒生一直為市民所珍視的價值、對社區的貢獻，以及跨越世代的服務文化，將傳承延續，表明「客戶所期待的服務和支持不會改變」。