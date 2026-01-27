美股業績期高位徘徊 標指納指微升 聯合健康急插20%累道指獨瀉400點

美股三大指再戰新高之際，迎來業績期，藍籌股聯合健康（UNH）績後重挫16%，拖累道指早段瀉逾400點。標指及納指則微升。

道指報48955點，跌457點；標指報6969點，升19點；納指報23763點，升162點或0.7%。

美國疑凍結醫保費率 醫療股捱沽

聯合健康急插20%，該集團上季經調整每股盈利2.11美元，略好過預期，但對今季指引轉弱，料收入按年下跌2%至4390億美元，不及市場預期。另外，美國政府提議明年凍結醫保費率，令一眾醫保股亦急跌，Humana（HUM）瀉22%；CVS健康（CVS）亦跌逾11%。

蘋果升2%

本周多隻大型科技股放榜，包括蘋果（AAPL）升2%；微軟（MSFT）升1.6%；而Meta（META）及特斯拉（TSLA）跌0.7%。

市場關注業績期指引

Trivariate Research創辦人兼行政總裁Adam Parker指出，未來兩周將有200家公司公布業績，由於市場對企業去年下半年的預期過高，關鍵在於能否將良好企業盈利勢頭，延續至下次4月的業績期。

業界：美股估值高及美元弱 將較審慎

BDL資產管理公司投資委員會委員Laurent Chaudeurge，雖然美股估值過高及美元疲弱，令其管理資本較歐洲市場更審慎，但估計今年美國仍會減息一至兩次，而投資者仍在追逐AI領域的機會，現時主要集中在半導體產業領域。