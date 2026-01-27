Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股業績期高位徘徊 標指納指微升 聯合健康急插20%累道指獨瀉400點

商業創科
更新時間：22:39 2026-01-27 HKT
發佈時間：22:39 2026-01-27 HKT

美股三大指再戰新高之際，迎來業績期，藍籌股聯合健康（UNH）績後重挫16%，拖累道指早段瀉逾400點。標指及納指則微升。

道指報48955點，跌457點；標指報6969點，升19點；納指報23763點，升162點或0.7%。

美國疑凍結醫保費率 醫療股捱沽

聯合健康急插20%，該集團上季經調整每股盈利2.11美元，略好過預期，但對今季指引轉弱，料收入按年下跌2%至4390億美元，不及市場預期。另外，美國政府提議明年凍結醫保費率，令一眾醫保股亦急跌，Humana（HUM）瀉22%；CVS健康（CVS）亦跌逾11%。

蘋果升2%

本周多隻大型科技股放榜，包括蘋果（AAPL）升2%；微軟（MSFT）升1.6%；而Meta（META）及特斯拉（TSLA）跌0.7%。

市場關注業績期指引

Trivariate Research創辦人兼行政總裁Adam Parker指出，未來兩周將有200家公司公布業績，由於市場對企業去年下半年的預期過高，關鍵在於能否將良好企業盈利勢頭，延續至下次4月的業績期。

業界：美股估值高及美元弱 將較審慎

BDL資產管理公司投資委員會委員Laurent Chaudeurge，雖然美股估值過高及美元疲弱，令其管理資本較歐洲市場更審慎，但估計今年美國仍會減息一至兩次，而投資者仍在追逐AI領域的機會，現時主要集中在半導體產業領域。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
10小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
14小時前
曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層
曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層
政情
6小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
10小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
7小時前
公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮
公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
突發
1小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
六合彩｜連續兩期無人中 頭獎一注獨中贏1900萬 即睇50最旺號碼！
六合彩︱1900萬頭獎結果出爐 入嚟對冧把！
社會
1小時前
01:37
撞車黨｜警審視30宗涉新型碰瓷黨個案 最高索償金額達$80萬 暫無人被捕
突發
2小時前